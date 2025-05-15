"Это самый легкий вариант". Военный эксперт подсказал, где начать освобождение Украины

7 мая в Подмосковье ВСУ уже провели репетицию "наката"

Вооруженные силы Украины можно пополнить мотивированными и пригодными к военной службе правоохранителями из Нацполиции. А военной техники и боеприпасов европейского и отечественного производства у нас достаточно: для оборонительных операций — на земле и для наступательных — в воздухе. Кроме того, можно использовать дальние средства поражения.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объснил, почему начинать освобождение Украины надо с Крыма.

— Это самый лёгкий вариант. Потому что на порядок легче освободить Крым, чем Донбасс в данной ситуации. Освобождение Крыма [должно начинаться] дальними средствами поражения: авиация, ракеты, беспилотники. Уровень "наката" должен быть таким, как 7 мая "накатили" на Подмосковье.

По мнению военного эксперта, несколько сотен беспилотников должны заходить на Крым каждую ночь или через ночь.

— Поверьте, через 3-4 месяца в Крыму не останется ни одного россиянина. Они соберут чемоданы и просто выйдут оттуда. Та же картина — последовательно step by step (шаг за шагом. — Ред.) — пересечение сухопутного "коридора" [в Запорожской области]. То есть, выход на Токмак, на Мелитополь (либо на Бердянск) в зависимости от возможности с помощью опять же авиационной компоненты, — говорит военный летчик.

По его словам, у ВСУ достаточное количество боевых самолётов, а в 2026-м у нас будет как минимум две бригады натовских самолётов, которые дадут возможность контроля 80-километровой зоны между Азовским морем и нынешней линией фронта в Запорожской области.

— Для самолёта 80 км — это "на один зуб" называется. А скорость полёта позволяет за 10 минут сгонять на Азовское побережье и обратно. Т.е., механизмы освобождения нашей территории есть, их надо просто имплементировать, — резюмировал Роман Свитан.

Напомним, российские оккупанты боятся, что Украина устроит десантную операцию на полуостров — поэтому в Крым стягивают ПВО.