Укр

Нужна еще одна линия фронта? Военный эксперт объяснил, как защитить Киев от нового наступления РФ (карты)

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Работает украинская артиллерия Новость обновлена 21 мая 2025, 12:49
Работает украинская артиллерия. Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Новая линия должна протянуться на 500 километров

В Курской области РФ украинские Силы обороны проводят операции по созданию новой линии боевого соприкосновения вдоль государственной границы. Она будет занимать десятки километров от Суджи до Тёткино.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, что операция проходит в тяжёлых для ВСУ условиях, поскольку россияне готовили свое контрнаступление последние полгода.

— Нам однозначно надо выравнивать линию фронта, чтобы уменьшить линию боевого соприкосновения, увеличив плотность войск на этом направлении, — говорит военный эксперт.

О Суджи до Теткино по прямой - 70 километров, по границе - более 100. Карта Deep State

По его мнению, весь северный участок границы Украины с РФ — от Беларуси до Оскола — должен быть линией фронта, а это более 500 км.

— На данный момент в горячем состоянии участки от Тёткино до Суджи — на Курщине, Поповка и Демидовка — по Белгородщине. Та же картина, только уже на нашей стороне со стороны Харькова — Липцы и тот же Волчанск, — говорит бывший военный летчик.

О важности прикрытия этого участка границы свидетельствует и заявление начальника штаба 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Андрея Помагайбуса о накоплении врагом личного состава РФ на Харьковском направлении. Это может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к активным штурмовым действиям.

По словам Свитана, без создания новой линии фронта у нас северо-восточное направление так и будет оставаться открытым. А это основное направление, ведущее на Сумы, Прилуки, Полтаву и Киев.

Суджа, Сумы, Прилуки и Киев расположены на одной линии. Карта Deep State

— Это очень важно — его прикрыть. И то, что сейчас происходит, это как раз выполнение этой задачи, — подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", откуда начинать освобождение Украины.

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#Киев #Сумы #Хартия #Волчанск #Роман Свитан #Наступление на Киев #Суджа