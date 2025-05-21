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Росіяни активізувалися на Донеччині. Військовий експерт назвав напрямки головних ударів

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Російські військові
Російські військові. Фото Колаж "Телеграфу"

Вже влітку окупанти хочуть вийти на адмінкордон Дніпропетровської області

Російські окупанти активізувалися на півночі та півдні Донецької області, щоб повністю захопити Донбас. Для цього вони ведуть штурмові дії в районі Лимана та Покровська.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, чому росіянам важливий лівий берег Оскола та Сіверського Дінця.

За його словами, захоплення Лимана дозволить окупантам з півночі підійти до Слов’янсько-Краматорської агломерації та Сіверску.

— Ми досі утримуємо частину Луганської області під своїм контролем і росіяни не можуть доповісти, що захопили ще одну область повністю. Тому намагатимуться рухатися на Лиман, щоб видавити наші війська з-під Слов’янська, Краматорська, Дружківки, — каже військовий експерт.

На його думку, для захоплення цих міст окупантам потрібно також заходити з півдня — з боку Костянтинівки та Часового Яру, тому вони останнім часом активізувалися в цьому районі.

— На Торецьку та сама картина, намагаються видавити нас у бік Костянтинівки у загальному напрямку у бік Слов’янська — Краматорська, — додав військовий льотчик.

Він також розповів, що Покровськ — ще один із основних російських напрямків, але це вже рух на захід у бік Дніпропетровської області.

— Цього літа вони намагатимуться зайняти Покровськ і вирушити у бік Павлограда — до Межової Дніпропетровської області. І, швидше за все, обходитимуть Покровсько-Мирноградську агломерацію з північного сходу у бік Добропілля. Тому що це ще один стратегічно важливий для росіян напрям, аби повністю зайняти Донецьку область, — підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", де ЗСУ можуть оточити та знищити російських окупантів.

Теги:
#Донбас #Лиман #Наступ #Покровськ #Роман Світан