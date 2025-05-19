Вода почти по 100 грн за куб. В одной из областей Украины тариф вырос в 6 раз

Водой даже огороды нельзя поливать

В Днепропетровской области люди возмущены стремительным ростом цены тарифа на воду. В квитанциях стоимость одного куба увеличилась в 6 раз.

Об этом сообщает телемарафон "Единые новости". Отмечается, что с апреля стоимость воды в селе Вольное Губиниской территориальной общины выросла до 78 грн за куб.

Люди возмущены такими ценами, ведь вода непригодна ни для потребления, ни для полива овощей. Хотя в квитанциях указано, что вода отвечает всем гигиеническим нормам.

"Стоимость поставки одного куба питьевой, санитарно-гигиенической и производственной воды для населения села Вольное составляет 78 грн", — говорят местные.

Однако люди не понимают, почему должны переплачивать такие деньги за воду, если она непригодна для употребления. В соседнем селе Заречное 60 грн стоимость одного куба.

Более того, даже местная власть подтверждает то, что она не питьевая, несмотря на то, что указано в квитанции. К тому же, коммунальное предприятие жалуется на огромные долги за неуплату тарифа за воду. Утверждают, что исправно платит всего 30% населения и уже сейчас общая сумма долга превысила 100 тысяч.

Но местные не сдаются и просят власти поспособствовать снижению тарифа, отмечая, что повышение цены в 6 раз слишком. Но в администрации говорят, что последний раз тарифы поднимали три года назад, а за это время стоимость электроэнергии выросла на 200%.

По словам селян, вода по 78 грн за куб настолько плохая, что от регулярного полива земля трескается и еще больше пересыхает. У некоторых даже пострадали целые насаждения клубники. Поэтому люди почти не используют эту воду, а поливают овощи дождевыми или из колодца. Питьевую воду селяне покупают.

"Я соберу бюджетную комиссию, расскажу ситуацию, которую все и так понимают. И насколько сможем в рамках закона будем способствовать решению вопроса", — заявил Петр Еременко, глава Губиниского поселкового совета.

Однако местные уже зарегистрировали обращение в сельсовет, где требуют детального разъяснения поднятия тарифа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Моршине с июня 2025 возрастет стоимость тарифа на воду.