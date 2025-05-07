Первые витамины уже в магазинах. Что можно купить из ранних ягод и фруктов

Больше всего выбора есть на клубнику

На украинском рынке появились уже первые ранние ягоды и фрукты — арбуз, клубника, слива и тому подобное. Хотя некоторых продуктов еще можно не найти, например черешню.

"Телеграф" проанализировал наличие ранних фруктов и ягод в украинских супермаркетах. А также узнал, сколько они стоят и что оказалось самым дорогим.

Первый товар — клубника. Ее предложения в магазинах больше всего. Например, в "Сільпо" ее можно купить за 30,35 гривны 100 граммов. Это самая низкая стоимость. "Novus" предлагает купить 250 граммов за 99,99 гривны. В "Achan" ее продают по 102,40 гривен за 250 граммов, а в "Фора" — 119, 90 гривен.

Далее следует арбуз. За 1 килограмм ягоды в "Сільпо" нужно отдать 17,75 гривны. В свою очередь "Novus" предлагает его купить за 18,89 гривны.

Есть также и сливы. На 100 грамм сливы желтой "Сільпо" выставил ценник в 24,48 гривны. У "Novus" синюю сливу можно купить за 129,0 гривны, но в упаковке будет 500 граммов.

А вот черешни, к примеру, в магазинах "Achan" и "Novus" пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить самый дешевый твердый сыр.