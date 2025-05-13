Кофе за 100 гривен и многое другое: какие цены в вагонах-ресторанах "Укрзалізниці"
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Самое дорогое блюдо — 200 грн
Путешествуя по железной дороге, пассажиры имеют возможность воспользоваться услугами питания в вагонах-ресторанах "Укрзалізниці". Меню предлагает разнообразные блюда и напитки, но многих интересует сколько стоит перекусить во время поездки.
Национальный железнодорожный перевозчик обеспечивает питание в вагонах-ресторанах по большинству дальних маршрутов. "Телеграф" проанализировал актуальные цены на популярные блюда и напитки.
Завтраки и первые блюда
Для тех, кто путешествует по утрам или желает сытно пообедать, "Укрзалізниця" предлагает бульон с куриным мясом за 130 гривен. Первые блюда представлены в меню по цене от 95 до 130 гривен.
Закуски и сэндвичи
Для легкого перекуса пассажиры могут приобрести сэндвич с салями за 95 гривен, а сэндвич с курицей обойдется в 100 гривен. Есть также куриные стрипсы за 130 гривен, к которым можно добавить барбекю или творожный соус за 25 гривен каждый.
Салаты и основные блюда
Салат "Цезарь" стоит 170 гривен, а "Греческий" салат — также 170 гривен. Запеченная курица с кус-кусом и овощами доступна за 160 гривен. Для поклонников бургеров есть варианты с говядиной за 135 гривен и с курицей за 130 гривен.
Вегетарианское меню
"Укрзалізниця" позаботилась и о вегетарианцах — в меню есть веганский бургер за 190 гривен и веганский салат за 170 гривен. Также есть пироги с разными начинками – с курицей и грибами за 125 гривен или со шпинатом и тремя видами сыра за 135 гривен.
Комплексные обеды
Для желающих полноценно поесть предлагаются комплексные обеды: ланч с рыбой и булгуром, овощами за 200 гривен или ланч с курицей карри и рисом, овощами за 190 гривен. Для детей предлагают запеченную курицу с кус-кусом за 160 грн.
Напитки и кофе
Эспрессо стоит 60 гривен, американо – также 60 гривен, а американо с молоком – 70 гривен. Капучино можно приобрести за 75 гривен, а латое – за 70 гривен. Для любителей больших порций доступны XL-варианты: латое XL за 100 гривен и капучино XL также за 100 гривен.
Вода "Моршинская" негазированная или газированная стоит 35 гривен за бутылку, лимонад "Моршинская" — 40 гривен. Газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite доступны за 55 гривен за бутылку. Смузи манго или клубника стоят 95 гривен, а апельсиновый сок – также 95 гривен.
Десерты и сладости
Ассортимент десертов таков: круассан с шоколадом или миндалем за 100 гривен, чизкейк "Нью-Йорк" за 95 гривен и вафельный торт за 65 гривен. Также предлагаются мафины за 50 гривен, донаты с начинкой за 45 гривен и другие сладости.
Ранее "Телеграф" также писал, что Укрзалізниця попала в новый скандал и придумал странный отказ.