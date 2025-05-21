Терпеть холода осталось недолго: какой будет погода в Украине на выходных

Дожди могут испортить выходные

Период аномальных майских холодов подходит к концу, но погода в Украине еще несколько дней будет оставаться дождливой. Хотя днем на улицу можно будет выйти без куртки, но в темное время суток без нее будет точно некомфортно.

Об этом рассказал в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, на выходных погода будет весьма контрастной — на западе и севере холодно, а на юге и востоке жарко.

Синоптик отмечает, что в субботу, 24 мая, холода придут в западные области, а столбики термометров днем покажут +10…+17 и ночью +4…+10. В воскресенье, 25 мая, похожая картина будет наблюдаться на севере Украины.

Южным и восточным областям повезет больше. Там днем будет наблюдаться +23…+28, а ночью +11…+16.

Эта информация совпадает с данными Укргидрометцентра, который к тому же предупреждает об обильных осадках на этих выходных.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине летом 2025. По его словам, настоящая жара прогнозируется на середину лета.