Призрак Белой Пани до сих пор бродит по коридорам: что известно о Подгорецком замке на Львовщине

Там были театр, типография и даже туберкулезный санаторий

Подгорецкий замок – один из величайших дворцово-оборонных комплексов Украины, расположенный в селе Подгорцы Львовской области. Он является частью туристического маршрута "Золотая подкова Львовщины" и удивляет сочетанием ренессансной архитектуры с элементами барокко, богатой историей и мистическими легендами.

От резиденции гетмана до туберкулезного санатория

Замок построен в 1635-1640 годах по приказу великого коронного гетмана Речи Посполитой Станислава Конецпольского. Проект разработал итальянский архитектор Андреа дель Аква, а фортификационные элементы – инженер Гийом Левассер де Боплан. Замок сочетал функции роскошной резиденции и оборонного сооружения, окруженного рвами и бастионами.

В 1720 году имение приобрел Станислав Жевуский, а его сын Вацлав Жевуский в 1728 году начал масштабную реконструкцию. Замок превратился в культурный центр с театром, типографией, оркестром и богатыми коллекциями искусства и оружия.

Подгорецкий замок в разное время принимал самых влиятельных гостей Европы. Среди них – польские короли Ян III Собеский и Владислав IV, шведский монарх Карл IV, русский царь Петр I, австро-венгерский император Франц-Иосиф и немецкий кайзер Вильгельм. После визита в замок Петр I забрал в Петербург два мраморных бюста — Яна III Собеского и Марии Казимиры. Сегодня они экспонируются в Летнем саду в Санкт-Петербурге. Побывал в Подгорцах и Оноре де Бальзак.

В XIX веке замок перешел в собственность князей Сангушко, создавших здесь частный музей. В преддверии Второй мировой войны Роман Сангушко вывез ценные коллекции в Бразилию, спасая их от уничтожения.

После войны замок использовался как туберкулезный санаторий, что привело к значительным повреждениям. В 1956 году пожар уничтожил часть интерьеров. В 1997 году замок передан Львовской национальной галерее искусств, и с этого времени продолжаются реставрационные работы.

Итальянский стиль и польский масштаб

Подгорецкий замок – это трехэтажное здание в форме квадрата с бастионами на углах. Фасады украшены скульптурами атлантов, держащими символы Вселенной. Интерьеры включают залы с названиями "Китайский", "Золотой", "Рыцарский", "Зеленый", "Зеркальный", украшенные мрамором, деревянными панелями, картинами и старинной мебелью.

Рядом с замком расположен парк, спроектированный по образцу итальянских парков, с террасами, скульптурами и редкими растениями. Также на территории находится костел Воздвижения и святого Иосифа, построенный в стиле барокко как родовая усыпальница Жевуских.

Белая Пани и паранормальная активность

Замок известен легендой о Белой Пани — призраке молодой жены одного из владельцев, которая, по преданию, была замурована заживо из-за ревности мужа. Свидетели утверждают, что видели силуэт в коридорах замка. По мнению ученых, это может быть Людвига Куницкая – жена гетмана Станислава Жевусского.

Другая легенда связана с алхимическими опытами Вацлава Жевусского, якобы искавшего философский камень и эликсир молодости. В 2010 году в Подгорецкий замок приезжала команда проекта "Битва экстрасенсов", выявившая паранормальную активность. Американская группа "Охотники за привидениями" также изучала там паранормальные явления.

Подгорецкий замок сегодня

В наши дни Подгорецкий замок является частью Львовской национальной галереи искусств и открыт для посетителей. Продолжаются реставрационные работы, в частности, в рамках государственной программы "Большая реставрация", которая предусматривает финансирование на восстановление памятника.

Замок привлекает туристов своим архитектурным величием, историческим значением и мистическими легендами, оставаясь одним из самых интересных объектов культурного наследия Украины.

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