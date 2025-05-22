Готовьтесь получить третью платежку за газ: кто заплатит больше в июне

Тариф на природный газ пока останется без изменений

В июне 2025 г. гражданам придет третья квитанция за газ. Хотя общий тариф на голубое топливо не изменился, сумма к уплате вырастет.

Об этом сообщает Киевский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" на 2025 год. Там отметили, что платежка выставляется раз в три или пять лет — в зависимости от возраста дома и состояния газового оборудования:

более 25 лет – один раз в три года;

менее 25 лет – один раз в пять лет.

В каждой области тариф на техническое обслуживание газовых сетей будет отличаться. На стоимость услуги влияют разные факторы – в частности, длина общедомовых трубопроводов, количество муфтовых соединений и запорных кранов. Чтобы определить сумму для одного домохозяйства, общую стоимость обслуживания делят на количество жильцов дома.

Третья платежка за газ. Инфографика "Телеграф".

Согласно данным киевского филиала компании "Газораспределительные сети Украины", в 2025 году стоимость услуги по техническому обслуживанию будет варьироваться от примерно 100 до 900 гривен. Приблизительно такие же расценки ожидаются и в других регионах. Ознакомиться с графиками проверок можно на сайтах региональных филиалов "Газсетей".

Как выглядит третья платежка за газ. Фото — "Телеграф"

В то же время, в ГК "Нафтогаз Украины" уверяют: тариф на природный газ в июне 2025 года останется без изменений и для большинства потребителей будет составлять 7,96 грн за кубометр. То есть цены будут находиться на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года.

В компании подчеркнули, что потребители не должны волноваться за тарифы, ведь цена в течение действия военного положения в стране и еще через шесть месяцев после месяца, когда его прекратят или отменят, не будет меняться.

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