Это место завораживает в любое время года: как добраться до водопада Шипот (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Здесь царят легенды, согласно которым образовалось название водопада
Водопад Шипот — живописный природный памятник вблизи села Пилипец на Закарпатье, поражающий своей красотой в любое время года. К водопаду ведет удобная тропа, а рядом есть рестораны, минеральные источники и варианты ночлега на любой вкус.
В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает о локации.
Что известно о водопаде Шипот
Он берет начало на склонах горы Гимба и образовался на геологических породах палеогенового периода.
Шипот поражает в любое время года:
- весной – особенно полноводный
- осенью — среди золотых листьев
- зимой – не замерзает полностью, создавая ледяно-водяную феерию
По одной из легенд, недалеко от водопада трагически погибли влюбленные — гуцульский юноша и девушка. Говорят, что их души до сих пор не обрели покоя и в тишине ночи здесь можно уловить шепот их любви. Другой миф рассказывает о ведьмах, собиравшихся у Шипота на свои мистические обряды. Однако однажды их догнало проклятие, и все они превратились в камни, до сих пор молча стоящие вокруг водопада.
Как добраться до водопада Шипот
Эта локация находится недалеко от села Пилипец на Закарпатье.
К самому водопаду ведет легкий пешеходный маршрут длиной около 300 метров — он начинается от парковки и пролегает через живописный лес.
На авто: двигайтесь по трассе Т 07-18 "Воловец-Межгорье", в селе Пилипец сверните налево возле деревянной церкви. Дорога ведет почти к самому водопаду.
Общественным транспортом:
- поездом к станции Воловец (маршруты "Львов-Мукачево" или "Киев-Чоп"),
- далее маршруткой или автобусом в Пилипец или Межгорье;
- также есть прямые автобусы из Ужгорода, Мукачево, Межгорья.
Рядом с водопадом – уютные рестораны, минеральные источники, возможность верховой езды.
Где остановиться
У водопада Шипот есть множество вариантов проживания со средней стоимостью номера от 800 до 1 350 гривен за ночь.
Следует отметить, что стоимость номера может изменяться в зависимости от сезона и заранее бронирования. Впрочем, все заведения имеют удобное расположение и удобства для отдыха.
Ранее "Телеграф" сообщал, что озеро Песочное в Шацком нацпарке поражает чистой, прозрачной водой и уютными песчаными берегами среди соснового леса — здесь нет источников загрязнения. В материале мы подробно рассказали, почему стоит посетить это место на Волыни.