Укр

Это место завораживает в любое время года: как добраться до водопада Шипот (карта)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Водопад Шипот
Водопад Шипот. Фото Коллаж "Телеграфа"

Здесь царят легенды, согласно которым образовалось название водопада

Водопад Шипот — живописный природный памятник вблизи села Пилипец на Закарпатье, поражающий своей красотой в любое время года. К водопаду ведет удобная тропа, а рядом есть рестораны, минеральные источники и варианты ночлега на любой вкус.

В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает о локации.

Что известно о водопаде Шипот

Он берет начало на склонах горы Гимба и образовался на геологических породах палеогенового периода.

Шипот поражает в любое время года:

  • весной – особенно полноводный
  • осенью — среди золотых листьев
  • зимой – не замерзает полностью, создавая ледяно-водяную феерию

По одной из легенд, недалеко от водопада трагически погибли влюбленные — гуцульский юноша и девушка. Говорят, что их души до сих пор не обрели покоя и в тишине ночи здесь можно уловить шепот их любви. Другой миф рассказывает о ведьмах, собиравшихся у Шипота на свои мистические обряды. Однако однажды их догнало проклятие, и все они превратились в камни, до сих пор молча стоящие вокруг водопада.

Как добраться до водопада Шипот

Эта локация находится недалеко от села Пилипец на Закарпатье.

К самому водопаду ведет легкий пешеходный маршрут длиной около 300 метров — он начинается от парковки и пролегает через живописный лес.

На авто: двигайтесь по трассе Т 07-18 "Воловец-Межгорье", в селе Пилипец сверните налево возле деревянной церкви. Дорога ведет почти к самому водопаду.

Общественным транспортом:

  • поездом к станции Воловец (маршруты "Львов-Мукачево" или "Киев-Чоп"),
  • далее маршруткой или автобусом в Пилипец или Межгорье;
  • также есть прямые автобусы из Ужгорода, Мукачево, Межгорья.

Рядом с водопадом – уютные рестораны, минеральные источники, возможность верховой езды.

Где остановиться

У водопада Шипот есть множество вариантов проживания со средней стоимостью номера от 800 до 1 350 гривен за ночь.

Следует отметить, что стоимость номера может изменяться в зависимости от сезона и заранее бронирования. Впрочем, все заведения имеют удобное расположение и удобства для отдыха.

Ранее "Телеграф" сообщал, что озеро Песочное в Шацком нацпарке поражает чистой, прозрачной водой и уютными песчаными берегами среди соснового леса — здесь нет источников загрязнения. В материале мы подробно рассказали, почему стоит посетить это место на Волыни.

Теги:
#Туризм #Водопад #Куда поехать #Закарпаття