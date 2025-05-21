Это место завораживает в любое время года: как добраться до водопада Шипот (карта)

Здесь царят легенды, согласно которым образовалось название водопада

Водопад Шипот — живописный природный памятник вблизи села Пилипец на Закарпатье, поражающий своей красотой в любое время года. К водопаду ведет удобная тропа, а рядом есть рестораны, минеральные источники и варианты ночлега на любой вкус.

В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает о локации.

Что известно о водопаде Шипот

Он берет начало на склонах горы Гимба и образовался на геологических породах палеогенового периода.

Шипот поражает в любое время года:

весной – особенно полноводный

осенью — среди золотых листьев

зимой – не замерзает полностью, создавая ледяно-водяную феерию

По одной из легенд, недалеко от водопада трагически погибли влюбленные — гуцульский юноша и девушка. Говорят, что их души до сих пор не обрели покоя и в тишине ночи здесь можно уловить шепот их любви. Другой миф рассказывает о ведьмах, собиравшихся у Шипота на свои мистические обряды. Однако однажды их догнало проклятие, и все они превратились в камни, до сих пор молча стоящие вокруг водопада.

Как добраться до водопада Шипот

Эта локация находится недалеко от села Пилипец на Закарпатье.

К самому водопаду ведет легкий пешеходный маршрут длиной около 300 метров — он начинается от парковки и пролегает через живописный лес.

На авто: двигайтесь по трассе Т 07-18 "Воловец-Межгорье", в селе Пилипец сверните налево возле деревянной церкви. Дорога ведет почти к самому водопаду.

Общественным транспортом:

поездом к станции Воловец (маршруты "Львов-Мукачево" или "Киев-Чоп"),

далее маршруткой или автобусом в Пилипец или Межгорье;

также есть прямые автобусы из Ужгорода, Мукачево, Межгорья.

Рядом с водопадом – уютные рестораны, минеральные источники, возможность верховой езды.

Где остановиться

У водопада Шипот есть множество вариантов проживания со средней стоимостью номера от 800 до 1 350 гривен за ночь.

Следует отметить, что стоимость номера может изменяться в зависимости от сезона и заранее бронирования. Впрочем, все заведения имеют удобное расположение и удобства для отдыха.

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