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Почти как в Крыму: почему стоит летом поехать на гору Пивиха

Автор
Каролина Терещенко
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Гора Пивиха вблизи Градижска
Гора Пивиха вблизи Градижска. Фото Коллаж "Телеграфа"

Место, где можно устроить незабываемый кемпинг

В Украине есть множество мест, где можно отдохнуть летом. Одним из таких является гора Пивиха на левом берегу реки Днепр.

"Телеграф" рассказывает, чем известно место и как туда доехать. Природный объект находится в Полтавской области вблизи пгт Градижск.

Благодаря своей высоте и живописным пейзажам Пивиха является одной из самых известных точек Левобережной Украины.

Откуда происходит название

Название горы происходит от древнего поселения Пива, принадлежавшего русским боярам Пивам. В 1489 году король Польши Казимир IV подарил земли вокруг горы Киевскому Пустынно-Николаевскому монастырю, монахи которого впоследствии основали Пивгородский Николаевский монастырь. Монастырь имел форму удлиненного четырехугольника с высокими курганами на углах, служивших сторожевыми пунктами.

В XVI–XVII веках монастырь стал важным религиозно-политическим центром, а его склоны служили тайником для повстанцев Павлюка и казаков Хмельницкого. Позже монастырь был разрушен, но остатки его построек до сих пор можно найти на склонах горы.

Гора Пивиха. Фото Дмитрия Швачка

Туризм и отдых

Сегодня гора Пивиха является популярным туристическим местом. Посетители могут наслаждаться живописными видами на Кременчугское водохранилище, прогулками по лесам и наблюдением за уникальной флорой и фауной.

Здесь можно поставить палатку прямо у реки. Возле горы Пивиха отсутствуют отели или хостелы, поэтому самым удобным вариантом является кемпинг. Если же планируете остаться на ночь с комфортом, можно остановиться в селе Власовка.

На берегу Днепра. Фото: instagram.com/madina.shpak

Это место отлично подходит для загара, купания и ярких фото в память о незабываемом отдыхе. Любители активного досуга могут попробовать себя в спортивной рыбалке.

Вид на Кременчугское море с горы Пивиха. Фото "Телеграфа"

Как добраться

Доехать до Пивихи можно своим транспортом:

  • из Полтавы в Градижск около 140 км — 1,5 часа в пути;
  • из Киева расстояние примерно 255 км, путешествие занимает около 3,5 часа;
  • от Харькова до Градижска до 280 км автомобильными путями, время в пути на автомобиле обычно занимает около 4 часов.

Общественным транспортом

Из Полтавы ходят регулярные автобусы, отправляются с автостанции Полтава-1 в поселок Градижск. Время в пути – около 2 часов.

Из Кременчуга автобусы в Градижск отправляются регулярно, время в пути — около 30 минут.

Существует прямое автобусное сообщение между Харьковом и Градижском. К примеру, автобус отправляется с автовокзала "Холодная Гора" (ул. Полтавский Шлях, 149) в 15:00.

Из Киева можно доехать до Кременчуга или Глобиного автобусом, затем пересесть на другой в Градижск.

Выйдя на автостанции Градижск, можно пройти пешком или воспользоваться такси до подножия горы Пивиха. Дорога к горе проходит через село Максимовка или непосредственно из Градижска.

Ранее "Телеграф" писал, где находится "Тоннель любви", который стоит увидеть своими глазами. Это место известно далеко за пределами Украины.

Теги:
#Полтавская область #Кременчугское водохранилище #Отдых летом #Пивиха