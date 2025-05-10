Минимум людей и незабываемая атмосфера: почему каждому следует отдохнуть на Джуринском водопаде

Существует несколько интересных гипотез по поводу возникновения водопада

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал увидеть водопад и насладиться его красотой или просто убежать от суеты города. В Тернопольской области есть Червоногородский (Джуринский) водопад — гидрологический памятник природы местного значения, который является самым высоким равнинным водопадом в Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает подробно, где остановиться, как добраться до него и почему он стоит внимания.

Чем известен этот водопад

Название его происходит от бывшего города Червоногорода, когда-то существовавшего поблизости. Объект является частью Национального природного парка "Днестровский каньон" и находится на реке Джурин, в пределах урочища "Красное", между селами Нирков и Устечко Тернопольской области.

Существует несколько гипотез по поводу возникновения водопада:

Согласно распространенной легенде, водопад возник в 1672 году во время осады турками Червоногородского замка. Чтобы обеспечить доступ к укреплениям, они прорезали каменный хребет и направили течение реки через новое русло, создав тем самым водопад. Другая версия связывает его появление с началом 19-го века, когда замок перестраивали во дворец, а вокруг заложили парк. Водопад якобы был создан как декоративный элемент ландшафта. Третья версия предполагает природное происхождение водопада — якобы прорыв между двумя ответвлениями реки произошел без участия человека.

Однако наиболее обоснованна версия, согласно которой водопад создали для работы водяной мельницы — из-за отсутствия таких сооружений в регионе и потребности в мельничестве. Интересно, что в период с начала 1950-х до начала 60-х годов здесь работала гидроэлектростанция, а рядом было Красногородское водохранилище, созданное для накопления воды и обеспечения стабильной работы ГЭС.

Общая высота водопада – 16 метров, а ширина достигает 20 метров. Состоит гидрологическая памятка из трех каскадов.

Как доехать

Удобнее всего добраться до водопада со стороны села Нырков — это ближайший населенный пункт к Джуринскому водопаду. Расстояние от Тернополя до Нырково составляет примерно 112 км в южном направлении. На авто можно добраться до места отдыха за 2 часа.

В самом Ныркове следует оставить транспортное средство. Далее можно воспользоваться автобусом или дойти пешком за 49 минут – такой вариант идеально подойдет для тех, кто любит долгие прогулки. Внизу вы попадете на территорию бывшего детского лагеря: справа будет путь к водопаду.

А слева можно наблюдать не менее красивое зрелище – Червоногородский замок.

Червоногородский замок

Где остановиться

Если вы любите приключения и романтику, можно взять палатку и остановиться прямо у водопада. До места придется пройти пешком около 5 км. Там есть организованный кемпинг с туалетами, зонами для костра и раздевалками.

Для тех, кто ценит комфорт, подойдут отели или частные дома. В городе Городенка есть множество вариантов проживания с включенным завтраком, бассейнами и дополнительными удобствами. Еще один интересный вариант – остановиться в Залещиках. Этот красивый городок стоит внимания, а оттуда к водопаду организуют туры. Также комфортное жилье можно найти в поселке Свидово – там много предложений в частном секторе.

Средняя стоимость ночевки в гостиницах вблизи Джуринского водопада составляет около 1500 гривен. В эту сумму входят как бюджетные варианты с базовыми условиями, так и комфортные отели с дополнительными удобствами – бассейном, завтраками или собственным рестораном. Туристы могут выбрать жилье в соответствии со своими потребностями, предпочтениями и бюджетом.

Итак, Червоногородский (Джуринский) водопад – это прекрасное место для отдыха и наслаждения природной красотой. Удобно расположенный в Тернопольской области, он является не только природной достопримечательностью, но и популярным туристическим объектом.

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