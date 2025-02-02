Трехмесячный мальчик из Житомирской области стал рекордсменом Украины (фото)

Он родился в конце 2024 года

В Национальный реестр рекордов Украины в номинации "Самые длинные волосы у младенца" попал Марк Тушаковский из Звягеля Житомирской области. Он в возрасте 3 месяца 8 дней имеет 8-сантиметровую длину волос.

Рекорд зафиксировали 2 февраля в Житомире. Об этом сообщает издание Укринформ.

Мы уже привыкли к большому количеству заявок, но когда эта поступила, мы были удивлены. У нас долгое время держалась номинация "Самые длинные волосы у младенца", в которой рекордсменом стал 9-месячный мальчик с 20-сантиметровыми волосами. Только сегодня мы зафиксировали новый рекорд. 3-месячный Марк Тушаковский имеет длину волос 8 сантиметров. К тому же это самый молодой рекордсмен за всю историю Национального реестра рекордов Украины,

У мальчика провели три замера разных частей волос, зафиксировавших длину 8 см, 7,5 см и 7 см. Мама младенца Татьяна Маркова говорит, что Марк родился 25 октября 2024 с пышными русыми волосами.

Линейкой производят замеры. Фото — Укринформ

Марка держат и меряют волосы. Фото — Укринформ

Подать заявку на регистрацию рекорда ее вдохновили врачи, а также подписчики в соцсетях. Женщина добавила, что до года сыну не подрезают волосы, а затем подберут ему необычную оригинальную прическу.

Мальчику, которому 3 месяца померили волосы. Фото — Укринформ

Как выглядит документ, удостоверяющий рекорд. Фото — Укринформ

Семья с рекордсменом. Фото — Укринформ

Как заметила Ветрова, мужские волосы регистрируются на рекорды не реже, чем женские. В частности, в Национальном реестре рекордов есть 12-летний мальчик с длиной волос 1 метр 9 см, самые длинные натуральные мужские дреды – 1,34 метра, самая длинная мужская коса длиной 1 метр.

Ранее "Телеграф" писал, что 45-летний украинец рассказал, как установили грандиозный силовой рекорд.