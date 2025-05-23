Військовий експерт про "наступ" ЗС РФ в Україні: Це знищення російських солдатів

Українська армія фактично створила "вбивчу зону" біля передової

Російська пропаганда і введені нею в оману західні журналісти ще рік тому "взяла" Покровськ. Але поки російські окупанти штурмували околиці міста, українські військові звели навколо нього фортифікаційні споруди.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він пояснив, що в Україні перебувають 640 тисяч військ РФ, вони можуть концентрувати зусилля і піти на прорив фронту, але це малоймовірно.

Більше читайте у публікації: "Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом".

— Якщо вони це не зробили рік тому, у них зараз не з'явилися якісь особливі інструменти, які можуть допомогти. Тим паче, українська армія створила фактично killzone (вбивчу зону. — Ред.): це 10-20 кілометрів. Росіяни теж роблять killzone для нас: вибивають нашу логістику оптоволоконними дронами. Але! Ми не йдемо в наступ. Тут є особливість. Коли ти в обороні — можна адаптуватися до цієї ситуації. Так, логістика важка, але можна створювати коридори з сіток і закривати шляхи забезпечення хоча б в тилу, де є логістика, необхідна для забезпечення першого-другого ешелону оборони. Це можна робити і це робиться. А у росіян не бачу інструментів, які могли б здійснити прорив, — наголосив військовий експерт.

Говорячи про оточення Покровська росіянами, він зауважив, що не знає, як це здійснити.

— На Покровському напрямку, дійсно, йдуть запеклі бої, але щоб оточити Покровськ, я не знаю, скільки треба часу і зусиль. Аналогічна ситуація з Костянтинівкою, — вважає директор New Geopolitics Research Network.

Він нагадав, як і в будь-якому процесі, все залежить від кількості зусиль на одиницю часу.

— Якщо росіяни кинуть на Покровськ всі 640 тисяч своїх військ, то, можливо, це прискориться. Якщо ж вони будуть намагатися одночасно брати Вовчанськ, рухатися на Куп'янському напрямку, на Лиманському, намагатися прориватися на Сіверському, атакувати Краматорсько-Слов'янську агломерацію… Щоб рухатися на Краматорськ та Слов'янськ, їм треба прорватися до Лиману, Часового Яру, Торецька, Костянтинівки. Вони це намагаються робити вже понад рік. Будуть продовжувати? Можуть. Це дуже складно для ЗСУ, але це все буде в такому ж самому темпі продовжуватися ще рік. Скільки Росія може вести таку війну? Це не оперативне мистецтво, це просто знищення російських солдатів, — підсумував Михайло Самусь.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли "закінчаться" російські війська в Україні.