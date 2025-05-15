Укр

Россия могла начать летнее наступление на Украину. Что говорят военные и какая ситуация на карте

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Наступление РФ 2025 Новость обновлена 15 мая 2025, 14:13
Наступление РФ 2025. Фото Коллаж, "Телеграф"

Самая серьезная ситуация на фронте сейчас на Покровском направлении

Россия уже начала летнее наступление на фронте. Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Шамшин.

Перемирие, по словам военного, в ближайшее время не будет. Об этом Шамшин сказал в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Мы все видели тех делегатов, которых они отправили на переговоры в Стамбул. Это какие-то ноунеймы (noname — лицо, неизвестное в определенном роде занятий, — Ред.), и воспринимать их серьезно, мне кажется, не стоит. Но пусть — мы все хотим мира, и никто так не хочет мира, как украинские военные. Но вы все слышали, как россияне накапливают силы, и летняя наступательная операция фактически уже началась. И рассчитывать на то, что в ближайшее время будет какое-нибудь перемирие, я бы не стал", — говорит военный.

Также он добавил, что во время своих заявлений о перемирии, например до 9 мая, россияне никогда его не соблюдали, и никакого затишья на фронте не было.

Согласно картам DeepState, россияне имеют продвижение по трем направлениям. Враг оккупировал Новое возле Лимана продвинулся во Временном Яру, а также в Малиновке и возле Новой Полтавки (Покровское направление).

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 15 мая самая горячая ситуация на фронте сейчас на Покровском направлении, где зафиксировано наибольшее количество атак — 74 штурмовых и наступательных действия российских оккупантов. Также интенсивные бои продолжаются на Новопавловском направлении (26 атак), Лиманском направлении (24 атаки) и Торецком направлении (19 атак). В общей сложности за сутки произошло 168 боевых столкновений, со значительными потерями со стороны противника — 1220 человек, 8 танков, 13 бронемашин и 45 артиллерийских систем.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия мира не стремится. В СМИ рассказали о планах окупантов.

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