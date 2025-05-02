Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию на фронте и фейки российской пропаганды

Какое-то тотальное невезение и несогласованность с реальностью у российских военкоров и даже официальных СМИ. Несколько дней назад начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов радостно доложил бункерной крысе, что ВСУ "окончательно выжаты из Курской области". Тот радостно об этом заявил журналистам. А дальше? Украинский Генштаб это все опроверг и российские военные тоже осторожно пропищали, что вот "пока ничего подобного".

А уже сегодня одно за другим заявления от командиров росармии на этом участке. Мол, "успешно воюем" и "ВСУ здесь осталось не так уж много". Сопротивляются, но нас больше, и так далее. Они что, сами не верят своему вождю? И уже не стесняются публично опровергать его слова? Это уже бунт или просто всем наплевать?

Относительно Покровска. Сначала они радостно разогнали, что "наконец-то вошли в город". Все, они в Покровске, несите медали и пожрать! Позже выяснилось, что медали раздавать некому. Как и пожрать. Потому что, да, группа прорвалась в Покровск. Одна. То есть ДРГ. Где и была обезврежена в полном составе. На этом все мероприятие в Покровске и закончилось, о чем с грустью сообщили те же военкоры.

В общем, спешат они. Недостает хороших новостей о победе. А рассказывать о сотнях окруженных наемников из спецназа Великобритании, Польши и Франции уже самым смешно…

Источник: Facebook-страница Кирилла Сазонова.