COVID-19 возвращается? В Гонконге и Сингапуре резко возросла заболеваемость

Выросло количество летальных исходов

В Азии началась новая волна распространения вируса COVID-19. В Гонконге и Сингапуре зафиксирован стремительный рост количества случаев заболевания.

В Гонконге уровень активности вируса пока "достаточно высок". Об этом сообщил руководитель Отдела инфекционных заболеваний Центра защиты здоровья города Альберт Ау, передаёт издание NDTV.

Процент положительных результатов тестов на COVID-19 в респираторных образцах достиг наивысшего уровня за последний год. Количество тяжелых случаев, включая летальные, также возросло до 31 за неделю.

Рост вирусной нагрузки в сточных водах и увеличение количества медицинских консультаций и госпитализаций свидетельствуют об активном распространении вируса в городе с населением более 7 миллионов человек.

В Сингапуре Министерство здравоохранения сообщило об увеличении количества случаев на 28% до 14 200 в неделю по сравнению с предыдущей неделей. Количество ежедневных госпитализаций возросло примерно на 30%.

Министерство отмечает, что хотя рост заболеваемости может быть связан со снижением коллективного иммунитета, нет свидетельств того, что циркулирующие варианты вируса более заразны или вызывают более тяжелое течение болезни, чем во время предыдущих волн пандемии.

Власти обоих городов призывают граждан обновить вакцинацию, особенно лиц из групп риска. Возвращение COVID-19 именно в начале лета в северном полушарии свидетельствует о том, что вирус может массово заражать людей даже в жаркую погоду.

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае были вспышки нового опасного вируса. Болезнь чаще всего протекает как простуда и распространяется воздушно-капельным путем.