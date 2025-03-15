С этими диагнозами не мобилизуют: список заболеваний нервной системы

С некоторыми болезнями можно оформить отсрочку

Освобождение от мобилизации можно получить из-за серьезных проблем со здоровьем. В частности, непригодными к военной службе могут признать мужчин, страдающих болезнями нервной системы.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Болезни, с которыми не мобилизуют:

воспалительные заболевания центральной нервной системы — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепные и внутрипозвоночные абсцессы, быстро прогрессирующие и вызывающие значительные нарушения функций;

прогрессирующие системные атрофии и другие серьезные нарушения – церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, за исключением вегетососудистой.

эпилепсия (при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств).

Также основанием для отсрочки от призыва могут быть быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Как подтвердить право на отсрочку

Чтобы избежать мобилизации через состояние здоровья, военнообязанным необходимо предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) медицинские документы, подтверждающие диагноз. Решение о пригодности к службе принимается на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Напоминаем, что третья группа инвалидности предоставляется лицам с умеренными ограничениями трудоспособности, нуждающимся в частичной помощи или имеющих хронические заболевания. К таким болезням относятся:

заболевания внутренних органов – гастрит, язвенная болезнь, бронхиальная астма, гипертония средней степени;

неврологические нарушения – легкая форма рассеянного склероза, невралгия без серьезных двигательных нарушений;

ортопедические проблемы – легкие формы артрита, артроза, деформации позвоночника или конечностей;

эндокринные заболевания – сахарный диабет в стадии компенсации, гипотиреоз без осложнений;

психические расстройства – легкие формы депрессии, тревожные состояния, шизофрения в стойкой ремиссии.

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