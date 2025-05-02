"Шахеды" теперь разбрасывают бомбы замедленного действия? Военный эксперт озвучил варианты

Такой метод используется для максимального вреда гражданскому населению

Российские ударные беспилотники "Шахед" и дроны-приманки "Пародия" потенциально могут быть модифицированы для разбрасывания кассетных боеприпасов с возможностью откладывания времени для взрыва. Но официальных подтверждений использования такой тактики врагом пока нет.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский. По его словам, в пустых отсеках дронов можно разместить мини-взрывные устройства, которые разлетаются при подрыве основного заряда.

Как это работает

"Технически возможно запрограммировать дрон на открытие специального люка на определенном этапе полета для сброса этих устройств", — объясняет Храпчинский.

Эксперт отмечает, что хотя на данный момент нет официально подтвержденных фактов использования такой тактики, — она полностью соответствует стратегии ведения боевых действий со стороны Российской Федерации.

Инструмент террора для максимального вреда населению

"Это, по сути, инструмент террора, направленный на то, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Именно такой почерк характерен для российской тактики. Вспомним "миротворческую" деятельность — что в Африке, что войну в Афганистане, когда в обычные ручки и жевательные резинки монтировали взрывчатку, из-за чего людям отрывало челюсти", — подчеркнул специалист.

Может быть работа диверсионных групп

Храпчинский предположил, что в случае с Украиной, здесь может быть работа диверсионных групп.

"Диверсионные действия со стороны врага вполне логичны и реальны, потому что именно так воюет Россия. И поэтому предполагать такую возможность можно, как далеко вы бы не находились от линии боевого соприкосновения — эти вещи [взрывные устройства с таймером] можно использовать где угодно", — сказал он и добавил: если заметили незнакомый предмет, то не надо трогать его.

Технология может применяться, но нужен детальный анализ

В то же время эксперт признает, что пока нет дронов для детального анализа: "У нас нет носителя, который можно было бы исследовать. На данном этапе я говорю, что такая технология может применяться", — объясняет Храпчинский.

По его словам, хотя создание дронов с программируемыми люками для сброса взрывных устройств технически сложная задача, существует более простой метод: "Гораздо легче запихнуть в "Шахеды" в пустые места трубки, и когда основной заряд детонирует, они разлетятся".

Война меняется

Эксперт также отмечает изменение стратегии ведения войны: "Война сейчас меняется принципиально. Долгое время американцы развивали точность ударов — именно поэтому создавали крылатые ракеты Tomahawk, высокоточные снаряды Excalibur. Но в Украине это всё не имеет смысла, поэтому российская армия просто применяет террор [против гражданского населения] и т.н. "ковровую бомбардировку" на линии боевого соприкосновения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, из чего на самом деле сделан "Шахед " и чем могут ответить ВСУ.