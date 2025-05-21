Дроны кошмарили россиян в Москве: что известно о последствиях атаки (видео)

Часть аэропортов приостанавливали посадку и вылеты

В среду, 21 мая, неизвестные дроны налетели на Москву и область. Россияне были вынуждены закрывать воздушное пространство над столицей и частично над областью — вводить так называемый план "Ковер".

Как следствие, были также введены временные ограничения на посадки и взлеты самолетов в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский". Об этом сообщают росСМИ, также публикующие кадры сбития дронов.

Атака началась после 12 часов дня по Киеву и предварительно продолжалась почти 2 часа. Мэр российской столицы Сергей Собянин в первое время налета дронов отчитывался об "успешной работе ПВО". Российская противовоздушная оборона якобы сбила 3 дрона.

Воздушное пространство без самолетов над Москвой и частью области

По словам россиян, они видели сбивание дрона над Подольском и в Серпухове. Местные СМИ писали, что обломки от двух беспилотников были замечены вблизи аэропорта "Домодедово".

Подольск и Серпухов на карте

Также атака дронов на Москву не прошла бесследно для аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, ведь там возможны изменение в расписании рейсов и задержки.

Аэропорт "Пулково"

Напомним, что в ночь на 21 мая в Москве и области, как сообщат россияне, было якобы сбито 6 дронов.

Ранее "Телеграф" писал, что дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП") в Орловской области России в ночь на среду, 21 мая.