Во всех четырех укрупненных районах Полтавщины — Кременчугском, Миргородском, Лубенском и Полтавском — в течение лета будут созданы мобильные блокпосты. Решение об этом было принято недавно Советом обороны Полтавской области.

Как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе Полтавской областной военной администрации, это связано с мерами по розыску военнослужащих со статусом СЗЧ (самовольное оставление части), а никак не с усилением мобилизационных мер.

Там подчеркнули, что Полтавщина не первая и не единственная область Украины, которая вводит такие мероприятия, в частности, и в Киевской области.

На каждом из блокпостов будут нести дежурство 6 работников полиции, включая патрульных полицейских, 4 военнослужащих из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), один работник зонального отдела Военной службы правопорядка, при необходимости — один представитель Службы безопасности Украины. В их распоряжении будет автомобиль.

При этом, согласно документу, территориальные общины должны выделить из своих бюджетов средства для закупки и установки систем видеонаблюдения с последующим ее интегрированием в областную систему видеонаблюдения "Безопасная Полтавщина".

"Это — часть комплекса мер безопасности в условиях военного положения. В первую очередь — это о безопасности. Мы находимся в состоянии войны, поэтому должны постоянно усиливать меры в сфере защиты населения и территорий", — подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.

Пока официально не разглашаются данные о количестве военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших воинские части. Однако, по данным, обнародованным украинской службой ВВС, которая ссылается на Офис генерального прокурора, только с декабря 2024 по март 2025 самовольно покинули части более 45 тысяч военных. А по словам украинского военного Евгения Иевлева, как пишет издание "Корреспондет. net", количество военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, можно приравнять к 20 бригадам. Это около 100 тысяч человек.