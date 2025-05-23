Кому приготуватися? В областях України формуються мобільні блокпости, стали відомі деталі

В усіх укрупнених чотирьох районах Полтавщини — Кременчуцькому, Миргородському, Лубенському та Полтавському — протягом літа будуть створені мобільні блокпости. Рішення про це прийняте нещодавно Радою оборони Полтавської області.

Як повідомили "Телеграфу" в пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації, це пов’язано із заходами з розшуку військовослужбовців зі статусом СЗЧ (самовільне залишення частини), а ніяк не з посиленням мобілізаційних заходів.

Там наголосили, що Полтавщина не перша і не єдина область України, яка впроваджує такі заходи. Їх вводять, зокрема, і на Київщині.

На кожному з блокпостів нестимуть чергування 6 працівників поліції, включаючи патрульних поліцейських, 4 військовослужбовці з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку, за потреби — один представник Служби безпеки України. У їхньому розпорядженні буде автомобіль.

При цьому, згідно з документом, територіальні громади мають виділити зі своїх бюджетів кошти для закупівлі та встановлення систем відеоспостереження з подальшим її інтегруванням до обласної системи відеоспостереження "Безпечна Полтавщина".

"Це — частина комплексу безпекових заходів в умовах воєнного стану. В першу чергу — це про безпеку. Ми перебуваємо в стані війни, тому маємо постійно посилювати заходи у сфері захисту населення та територій", — наголосив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Наразі офіційно не розголошуються дані про кількість військовослужбовців ЗСУ, які самовільно залишили військові частини. Однак, за даними, оприлюдненими українською службою ВВС, яка посилається на Офіс генерального прокурора, лише з грудня 2024 по березень 2025 року самовільно залишили частини понад 45 тисяч військових. А за словами українського військового Євгена Ієвлєва, як пише видання "Кореспондет. net", кількість військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, можна прирівняти до 20 бригад. Це близько 100 тисяч людей.