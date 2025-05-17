"Военные стали стыдиться". ТЦК могут запретить носить "пиксель"

Нардеп заявил, что такова просьба военных

Сотрудники ТЦК в Украине носят такую же пиксельную военную форму, как военные на фронте. Народный депутат Алексей Гончаренко обратился в Кабмин и Минобороны с требованием, чтобы сотрудникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки разработали другую форму.

Почему ТЦК должны носить другую форму — аргументы Гончаренко

В собственном Telegram-канале он опубликовал фото своего депутатского обращения о том, чтобы сотрудники ТЦК имели отдельную форму и их не путали с теми, кто воюет. По словам Гончаренко, это просьба военных, так как они якобы из-за этого начали стесняться своей формы.

"Ко мне последний год активно обращаются военнослужащие и просят сделать что-то с тем, что из-за формы их постоянно путают с работниками ТЦК. Военные стали стесняться одевать пиксель. Косые взгляды, люди разбегаются в разные стороны только чтобы тебя обойти, а в крайних случаях доходит даже до драки. Настоящие военные, защищающие нашу страну на фронте, не могут больше носить свою форму, выходя на улицу во время отпуска", — написал Гончаренко.

Кто работает в ТЦК

Как известно, по решению Главнокомандующего ВСУ военнослужащие ТЦК без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены на прохождение военной службы в боевые части. На их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Однако почти 70% военнослужащих ТЦК и СП, которые являются подразделением ВСУ, уже имеют боевой опыт. Около половины всего личного состава этого подразделения — защитники и защитницы, получившие ранения (контузии) во время боевых действий.

Как сообщал "Телеграф", офицер Днепропетровского областного ТЦК без официальных сбережений и с небольшой зарплатой купил квартиру за почти 1,5 миллиона гривен. Речь идет о 45-летнем Сергее Псареве.