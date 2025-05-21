Враг выпустил дрон, который нельзя сбить РЭБом: ему не нужен ни оператор, ни GPS

Этот БПЛА сам выбирает цели

Россияне начали использовать дроны-камикадзе, работающие на искусственном интеллекте и сами выбирающие, кого атаковать. Эти беспилотники летают на расстояние до 100 км без помощи оператора или GPS-навигации.

В отличие от предыдущих моделей, эти дроны невозможно обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил украинский специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Зафиксирована атака все тем же БПЛА с искусственным интеллектом, но в этот раз двигатель уже бензиновый. Это позволило атаковать наш объект за 100 километров", — сообщил Сергей "Флэш".

В начале года такие дроны летали всего на 30 километров. Теперь россияне поставили на них бензиновый двигатель, позволяющий долетать до целей на расстоянии 100 километров от линии фронта.

Новый дрон использует камеры и специальные программы, чтобы видеть местность и находить цели. Он сам распознает объекты и решает, что атаковать без вмешательства человека-оператора.

Страшнее всего то, что такой дрон не имеет "правил поведения". Он может атаковать как военную технику, так и гражданские объекты. Беспилотник несет боевой заряд весом 3 килограмма, который способен нанести серьезный ущерб.

Специалисты бьют тревогу, потому что проблема не только в этом конкретном дроне. Россия разработала технологию, которую теперь может использовать для создания различных видов автономного оружия, не требующего спутниковой навигации или связи с оператором. Такая система может быть установлена на другие дроны и даже на малые крылатые ракеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новой "начинке" Shahed-136. У БПЛА теперь есть больше взрывчатки и особенная горючая смесь.