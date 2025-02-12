Обслуживание ФЛП может быть частично бесплатным: какой банк выбрать и как отличаются условия и тарифы
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Monobank или ПриватБанк для ФЛП: что выгоднее?
Выбор банка для ведения бизнеса – одно из важнейших решений для бизнесменов. От этого зависит удобство финансовых операций, комиссии за платежи и скорость обслуживания.
Среди самых популярных вариантов для ФЛП в Украине – Monobank и ПриватБанк. Оба банка предлагают удобный онлайн-сервис, но имеют свои особенности, которые могут оказаться решающими для выбора.
Открытие счета
Monobank
- Полностью онлайн-регистрация через мобильное приложение.
- Требования: регистрация ФЛП, обновленный идентификационный номер.
- Срок открытия: через несколько минут полностью дистанционно.
ПриватБанк
- Регистрация онлайн с подписанием документов ЭЦП (электронная цифровая подпись).
- Дополнительно: забрать бизнес-карту в отделении.
- Срок открытия: от суток до нескольких дней.
Услуги и тарифы
Обслуживание
Monobank : бесплатное
ПриватБанк: от 100 до 500 грн/мес.
Платежи и переводы
Monobank: бесплатные внутри банка
ПриватБанк: платные
Эквайринг
Monobank: 1,7%
ПриватБанк: от 1,3%
Выплаты на карты
Monobank: 0,5%
ПриватБанк: от 0,75%
Снятие наличных
Monobank : 0,5%
ПриватБанк: от 1%
Касса для бизнеса
Monobank: отсутствует
ПриватБанк: доступна
Удобство использования
Monobank
- Круглосуточная поддержка в чате.
- Отсутствие физических отделений.
- Простое мобильное приложение.
ПриватБанк
- Интернет-банкинг "Приват24 для бизнеса".
- Отделение по решению сложных вопросов.
- Поддержка по телефону и в чате.
Monobank – идеальный выбор для ФЛП, ведущих бизнес онлайн и ценящих скорость и простоту в обслуживании.
ПриватБанк – лучше подходит для предпринимателей, нуждающихся в широком спектре услуг, включая работу с наличными и физические отделения.
В зависимости от потребностей вашего бизнеса выбор между Monobank и ПриватБанком поможет вам оптимизировать затраты и сделать финансовые операции максимально комфортными.
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