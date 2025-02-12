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Обслуживание ФЛП может быть частично бесплатным: какой банк выбрать и как отличаются условия и тарифы

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
ПриватБанк или Monobank Новость обновлена 12 февраля 2025, 15:15
ПриватБанк или Monobank. Фото Коллаж "Телеграфа"

Monobank или ПриватБанк для ФЛП: что выгоднее?

Выбор банка для ведения бизнеса – одно из важнейших решений для бизнесменов. От этого зависит удобство финансовых операций, комиссии за платежи и скорость обслуживания.

Среди самых популярных вариантов для ФЛП в Украине – Monobank и ПриватБанк. Оба банка предлагают удобный онлайн-сервис, но имеют свои особенности, которые могут оказаться решающими для выбора.

Открытие счета

Monobank

  • Полностью онлайн-регистрация через мобильное приложение.
  • Требования: регистрация ФЛП, обновленный идентификационный номер.
  • Срок открытия: через несколько минут полностью дистанционно.

ПриватБанк

  • Регистрация онлайн с подписанием документов ЭЦП (электронная цифровая подпись).
  • Дополнительно: забрать бизнес-карту в отделении.
  • Срок открытия: от суток до нескольких дней.

Услуги и тарифы

Обслуживание

Monobank : бесплатное

ПриватБанк: от 100 до 500 грн/мес.

Платежи и переводы

Monobank: бесплатные внутри банка

ПриватБанк: платные

Эквайринг

Monobank: 1,7%

ПриватБанк: от 1,3%

Выплаты на карты

Monobank: 0,5%

ПриватБанк: от 0,75%

Снятие наличных

Monobank : 0,5%

ПриватБанк: от 1%

Касса для бизнеса

Monobank: отсутствует

ПриватБанк: доступна

Удобство использования

Monobank

  • Круглосуточная поддержка в чате.
  • Отсутствие физических отделений.
  • Простое мобильное приложение.

ПриватБанк

  • Интернет-банкинг "Приват24 для бизнеса".
  • Отделение по решению сложных вопросов.
  • Поддержка по телефону и в чате.

Monobank – идеальный выбор для ФЛП, ведущих бизнес онлайн и ценящих скорость и простоту в обслуживании.

ПриватБанк – лучше подходит для предпринимателей, нуждающихся в широком спектре услуг, включая работу с наличными и физические отделения.

В зависимости от потребностей вашего бизнеса выбор между Monobank и ПриватБанком поможет вам оптимизировать затраты и сделать финансовые операции максимально комфортными.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 февраля в Украине вводятся новые лимиты на переводы между карточками: кого это касается.

Теги:
#Бизнес #ПриватБанк #ФОП #Монобанк