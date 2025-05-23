Утонул, а теперь покоится среди священников: как погиб младший сын Януковича и где похоронен (фото могилы)

Со дня гибели мужчины прошло 10 лет

Сына беглого президента Украины, Виктора, нередко называли "теневым наследником" семьи Януковичей. Он занимался автоспортом, пробовал себя в политике, но, в отличие от отца, старался оставаться в тени. Также украинцы знают его как человека, который погиб при загадочных обстоятельствах на Байкале.

Не секрет, что Янукович-младший был народным депутатом от "Партии регионов". После побега из Украины в 2014 году жил в России. Там он и встретил свой конец.

Как погиб младший сын Януковича

Мужчина трагически погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в Иркутской области России. Согласно официальным данным, он управлял микроавтобусом Volkswagen Multivan, который выехал на лед. Ледяное покрытие не выдержало веса автомобиля и транспортное средство ушло под воду. Пассажирам удалось выбраться и спастись, однако сам Виктор Янукович-младший утонул. Ему было 33 года.

Беглец Янукович с сыновями - Александром и Виктором

Власти страны-террористки в течение нескольких дней после происшествия не подтверждали смерть Виктора Януковича. В официальных документах он фигурировал под другим именем — Виктор Давыдов (фамилия его бабушки).

Виктор Янукович-младший погиб в 33 года в России

Где похоронен Янукович-младший и как выглядит могила

Было известно, что он был похоронен в оккупированном Севастополе. Лишь в 2018 году издание "Крым. Реалии" показало кадры с места погребения сына Януковича. Оказалось, что он похоронен на Братском военном кладбище, и там был установлен необычный надгробный памятник.

На бюсте размещены даты рождения и смерти сына бывшего президента, а также его имя. Над бюстом возвышается арка с цитатой из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как кто положит душу свою за друга своего".

Пространство вокруг памятника обнесено каменной оградой, рядом установлена скамья и высажена сосна. Могила находится под круглосуточным наблюдением — установлены камеры и громкоговорители.

Над бюстом возвышается арка с цитатой из Евангелия от Иоанна

Братское кладбище принадлежит Свято-Никольскому храму. Там покоятся солдаты, матросы и офицеры, павшие в 1854–1855 годах, в годы Первой и Второй мировых войн, а также выдающиеся жители города. Еще там хоронят священников и прихожан церкви.

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