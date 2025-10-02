Скульптура на повний зріст і з улюбленим жестом: як виглядає пам’ятник на могилі Кернеса (фото)

Пам’ятник встановили на третій рік після похорону ексмера

Геннадій Кернес — колишній мер Харкова, який помер у 2020 році та був похований на центральній алеї міського кладовища №2 у Харкові. Він очолював місто понад 10 років, і після смерті на його могилі встановили незвичайний пам’ятник. "Телеграф" розповість, як виглядає скульптура, яка з’явилася на могилі Кернеса на третій рік після його смерті.

Що варто знати:

Геннадій Кернес помер у грудні 2020 року через ускладнення від COVID-19

Пам’ятник ексмеру Харкова встановили у березні 2023 року

Скульптура зображує Кернеса на повний зріст із улюбленим жестом, і оточена незвичайною аркою

Геннадій Кернес був мером Харкова 10 років

Коли та від чого помер Кернес?

Геннадій Кернес уперше очолив Харків у листопаді 2010 року після переходу Михайла Добкіна на посаду голови Харківської ОДА. Через 5 років — у 2015-му його було переобрано на посаду мера. Однак він не встиг завершити свою каденцію через раптову смерть.

Причиною стали ускладнення від коронавірусної інфекції. Кернес проходив лікування у берлінській клініці, проте німецькі лікарі не змогли врятувати життя українського чиновника. Мер Харкова помер 17 грудня 2020 року, йому був 61 рік. Вже 23 грудня в рідному місті пройшов похорон Кернеса, на який зібралося багато людей, серед яких були відомі політики та громадські діячі.

Похорон Геннадія Кернеса. Фото: Редпост

Як виглядає могила Кернеса?

Через понад два роки у березні 2023 року на могилі ексмера Харкова урочисто відкрили пам’ятник. Він являє собою бронзову скульптуру на повний зріст, яку створив відомий місцевий скульптор Олександр Рідний.

Пам’ятник на могилі Геннадія Кернеса

На пам’ятнику Кернеса зображено з його улюбленим жестом "вікторі" — піднятими вгору вказівним і середнім пальцями, що символізує перемогу. А на обличчі скульптури легка усмішка. Статую обрамляє незвичайна арка у формі літери "Г" (відсилання до імені Геннадій) з цифрою "1", як прагнення першості у всьому.

Могила Геннадія Кернеса у Харкові

Варто зазначити, що фінансувала встановлення пам’ятника родина Геннадія Кернеса. Зокрема, його дружина Оксана Гайсинська займалася цим проектом, ділилася ескізами в соцмережах у 2022 році. А згодом показала вже встановлений пам’ятник на могилі покійного чоловіка.

