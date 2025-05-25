Фотографувався на Червоній площі і був пов'язаний з бізнесом Фукса: що відомо про молодшого сина Кернеса

Данило дуже схожий на батька

Молодший син легендарного мера Харкова Геннадія Кернеса Данило не пішов стопами батька. Він обрав інший шлях — став займатися підприємництвом, на відміну від старшого сина політика Кирила. Проте, він неодноразово був фігурантом гучних скандалів та журналістських розслідувань.

"Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про сина Геннадія Кернеса Данила. Прізвище батька він не носить, але помітно, що він дуже схожий на нього.

Що відомо про сина Кернеса Данила

Середній син ексмера Харкова народився у 1988 році. Його мама — цивільна дружина Геннадія Кернеса Галина Привалова. Раніше він не був публічною людиною і довго навіть не заводив сторінки у соцмережах.

Привалов займається підприємництвом. У 2011 році він заволодів компанією "Діана", а згодом фірмою "Алфавіль". Остання спеціалізувалася на оренді житла. Крім цього, Данило керував закритим корпоративним інвестиційним фондом "Зіон" з капіталом 6,5 млн грн. Також він був одним із засновників компаній "Банківська гарантія" і "Інтербуд Груп". Остання була переписана на офшорну компанію Baneberry Group Limited.

У 2011 році Данило Привалов балотувався до Верховної Ради України від партії "Опозиційний блок". Однак стати політиком у нього не вийшло.

Особисте життя Данила Привалова

Син Кернеса одружився у 2015 році. Його дружиною стала Юлія Козак. Вона є донькою міського голови Сокирян Василя Козака. Також Юлія — сестра народного депутата Володимира Козака. Дружина Привалова — засновниця бренду здорового харчування YARO.

Скандали, у яких фігурував Данило Привалов

У 2021 році дружина Данила опублікувала фото з чоловіком з Червоної площі в Москві. Ба більше, світлину дівчина підписала неоднозначним жартом про бандерівців.

У травні 2025 журналісти "Української правди" провели розслідування, і встановили, що Данило Привалов товаришує з людьми, які пов'язані з кримінальним світом, а також експрацівниками СБУ. Зокрема, його помітили на Дні народження Констянтина Коломійця, який опікується охороною власника компанії Parimatch Group Сергія Портнова. Серед гостей був кримінальний авторитет Сергій Олійник "Умка", ексначальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк тощо.

За даними журналістських розслідувань, Данила Привалова пов'язували з бізнесом російського підприємця Павла Фукса. Син Кернеса до березня 2017 року був бенефеціаром компанії Фукса "Інтерстрой-Групп".

Данило Привалов зараз

У квітні 2024 року Данило зареєструвався в Instagram. Перший допис він виклав з текстом, де вибачився за фото на фоні Кремля. Також завдяки соцмережі стало відомо, що Привалов — засновник сайту, завдяки якому можна знайти ветеринарну клініку у будь-якому місті України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як загинув син Януковича. Ми також показали, як виглядає його могила в окупованому Криму.