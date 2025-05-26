Есть первые задержания и аресты. Новые детали нападения на машину ТЦК в Кременчуге

Продолжаются оперативные мероприятия по розыску остальных преступников

Полиции Кременчуга Полтавской области менее чем за сутки удалось задержать двух человек, которые 25 мая на проспекте Леси Украинки совершили нападение на автомобиль "Рено", на котором передвигалась группа военнослужащих ТЦК и СП.

Как сообщил "Телеграфу" начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин, во время мероприятий оповещения группа из семи человек напала на двух военнослужащих районного ТЦК и СП. Нападение, судя по всему, было спланировано заранее. Ведь молодые люди имели при себе перцовый баллончик и травматический пистолет.

Следственно-оперативная группа полиции, которую вызвали на место происшествия, смогла идентифицировать двух человек, которые попали на видеокамеру одного из прохожих, который снимал инцидент и предоставил видео местному телеграм-каналу "Х Кременчуг".

Со слов очевидцев, которые приводит паблик, "ТЦК гнались за парнем — он был сам на велосипеде, свалили парня. Потом подошли помогли ребята, а ТЦК на них начали руки распускали. И потом ребята дали им сдачи".

Задержаных, сообщил Роман Истомин, взяли под стражу. Продолжаются оперативные мероприятия по розыску остальных преступников. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие.

В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Из неофициальных источников "Телеграф" узнал, что в автомобиле находились военнослужащие ТЦК и СП из города Глобино Кременчугского района. Злоумышленники разбили в нем зеркало и повредили лобовое стекло.

По словам представителя Главного управления МВД Украины в Полтавской области Юрия Сулаева, в рамках расследования этого дела сейчас возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины. Согласно квалификации преступления, за хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Виннице горел один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). На месте работали спасатели и уже известная причина.