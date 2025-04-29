Военных с ТЦК без боевого опыта отправят в зону боевых действий

В ТЦК проведут ротацию военных без боевого опыта

Военных из ТЦК и СП, не имеющих боевого опыта и не имеющих проблем со здоровьем, отправят служить в районы боевых действий. На их места назначат военных, получивших ранения, которые по состоянию здоровья не могут находиться на передовой.

Такие изменения должны улучшить работу военкоматов и обеспечить справедливое распределение кадров. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно сообщению, сейчас по приказу Главнокомандующего ВСУ проверяют, сколько людей с боевым опытом работают в военкоматах. Уже известно, что около 70% работников ТЦК и СП имеют опыт боевых действий. Почти половина из них – это военные, раненые на войне. Еще 20% работников – это гражданские лица.

С 2022 по 2025 год в военкоматах заменили всех руководителей. За это время там также увеличили количество социальных работников, улучшили психологическую поддержку и усовершенствовали систему учета призывников, говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что координирует этот процесс один из заместителей начальника Генштаба. Военное руководство считает, что такие кадровые перестановки укрепят боевой дух и уважение между военными.

Генштаб добавляет, что работа по улучшению деятельности территориальных центров комплектования продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные назвали самую большую проблему с прекращением "бусификации" в Украине. Кадры "охоты" ТЦК на мужчин активно использует враг.