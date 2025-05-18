Самоубийство или нет? В Харьковском ТЦК погиб мужчина

Происшествие случилось еще 12 мая

В Харькове мужчина погиб на территории ТЦК. Предварительно, он мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. По данным правоохранителей, происшествие случилось 12 мая. На территории РТЦК и СП было выявлено бездыханное тело 39-летнего мужчины.

"Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа", — говорится в сообщении.

В ходе осмотра тела признаки насильственной смерти не выявлены, кроме травм, полученных в результате падения с высоты. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Проверкой действий работников РТЦК и СП займется ГБР.

Напомним, ранее мы писали о том, что в здании ТЦК в Хмельницкой области произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Также мы сообщали о том, что Служба безопасности Украины установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы РФ взорвали в здании ТЦК в Ровно.