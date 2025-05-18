От изрезанных вен до самоубийства. В Украине пронеслась жуткая хроника инцидентов с ТЦК

Речь идет за три города

Во Львове проводится расследование вероятного избиения нацгвардейца сотрудниками Территориального центра комплектования. Еще один случай произошел в Николаеве и в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского ОТЦК и СП в воскресенье, 18 мая. По информации пресс-службы, выясняются все обстоятельства инцидента и устанавливается, кто из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области может быть причастен к этому случаю. В случае подтверждения неправомерных действий, виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее в Telegram-канале "Труха. Львов" было опубликовано видео, на котором мужчина по имени Андрей Баглай заявил, что якобы 17 мая его избили и насильно затащили в микроавтобус пять человек, где наносили удары по голове. По словам потерпевшего, через час они спросили его личные данные, после чего были выброшены на улицы Городоцкой.

Инцидент с порезом рук в Николаеве

Николаевский областной ТЦК прокомментировал появившееся в сети видео, на котором мужчина режет себе руки, заявляя, что ни военком, ни начальник полиции "не смогут сломать дух украинского военного".

Согласно сообщению, мужчина ранее получил повестку на уточнение учетных данных, но вовремя этого не сделал и был занесен в розыск в реестре "Оберег". 7 мая он пришел в Первомайский районный ТЦК, где после уточнения данных был направлен на военно-врачебную комиссию. 12 мая мужчина явился в ТЦК в сопровождении группы людей и демонстративно порезал себе руку.

В ТЦК назвали это "перформансом" и "спланированной провокацией", отметив, что накануне мужчина в соцсетях призвал людей поддержать его протест. После инцидента пострадавший сам вызвал скорую, которая оказала необходимую медицинскую помощь.

Трагический случай в Харьковском ТЦК

В Харьковском ТЦК прокомментировали сообщение о смерти гражданского мужчины на территории учреждения, опровергнув информацию о возможном убийстве.

По официальным данным, 12 мая во время мер по уведомлению военнослужащие ТЦК совместно с полицией остановили мужчину без документов. Он отказался идти в отделение полиции, но добровольно согласился посетить ТЦК. Вечером того же дня мужчину без признаков жизни обнаружили на территории учреждения.

По предварительным выводам правоохранителей, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа административного здания. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Командование войск оперативного командования "Восток" назначило служебное расследование действий военнослужащих. Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников центра.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде резко высказались о "бусификации" и назвали ее причины.