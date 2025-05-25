"Ребята дали сдачи": в Кременчуге прохожие повредили автомобиль военнослужащих ТЦК и СП

В ситуации разбираются правоохранители

25 мая в Кременчуге Полтавской области на проспекте Леси Украинки произошел инцидент с участием неизвестных, напавших на автомобиль "Рено", на котором передвигалась группа людей в военной форме.

Видео инцидента опубликовал местный телеграм-канал "Х Кременчуг".

По словам очевидцев, которые приводит паблик, "ТЦК гнались за парнем — он был сам на велосипеде, свалили парня. Потом подошли помогли ребята, а ТЦК на них начали руки распускать. И потом ребята дали им сдачи".

Судя по видео, мужчина в военной форме отходит от группы людей и садится в автомобиль. В этот момент несколько сильных мужчин бросились крушить "Рено". Но все же машина трогается с места происшествия.

Из неофициальных источников "Телеграф" узнал, что в автомобиле находились военнослужащие ТЦК и СП из города Глобино Кременчугского района. В машине разбито зеркало и повреждено лобовое стекло.

О том, получил ли травмы кто-то из людей, неизвестно. Как и то, находился ли в салоне мужчина, у которого проверяли документы.

К моменту подготовки этого сообщения злоумышленники не установлены. Правоохранители разбираются в ситуации.

По словам спикера Главного управления МВД Украины в Полтавской области Юрия Сулаева, на основе поступившего от потерпевших заявления возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

В областном ТЦК и СП инцидент не комментируют.