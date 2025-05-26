Успеть надо только за 6 часов. Украинцы могут получить денежную помощь 27 мая

Позже зарегистрироваться невозможно

Международная организация УВСК ООН объявила о выдаче денежной помощи жителям Киевской области. Регистрация на эту выплату будет проводиться только в течение шести часов 27 мая 2025 года.

Сумма денежной помощи от УВСК ООН составляет 10 800 гривен на одного человека, которая будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 3 600 гривен. Об этом сообщили в "На пенсии".

Регистрация на выплату будет проводиться в Киевской области, в селе Петропавловская Борщаговка, улица Борщаговская, 30а — в центре поддержки внутренне перемещенных лиц "СЕЛИДОВО.UA".

Кто имеет право на выплату

Трехмесячную помощь смогут получить:

ВПЛ, которые переехали в течение последних шести месяцев;

Украинцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эмиграции из-за войны;

Граждане, вернувшиеся на постоянное место жительства внутри страны после временного перемещения.

Их доход должен быть не выше 5400 гривен в месяц на одного члена семьи.

Кроме того, есть дополнительные критерии уязвимости, одному из которых должна соответствовать семья:

Неполная семья (родитель с ребенком/детьми младше 18 лет или с пожилыми родственниками от 55 лет);

Домохозяйство, возглавляемое одинокими пожилыми людьми (от 55 лет) или пожилыми людьми с детьми до 18 лет;

Семья, в которой есть человек с инвалидностью или хроническим заболеванием.

Есть еще одно важное условие. Семья не должна была получать финпомощь от УВСК ООН или других гуманитарных организаций за последние три месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что значительное количество украинцев получит до 3 тысяч гривен в конце августа.