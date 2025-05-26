Встигнути треба лише за 6 годин. Українці можуть отримати грошову допомогу 27 травня

Пізніше зареєструватись неможливо

Міжнародна організація УВКБ ООН оголосила про видачу грошової допомоги жителям Київської області. Реєстрація на цю виплату проводитиметься лише протягом шести годин 27 травня 2025 року.

Сума грошової допомоги від УВКБ ООН є 10 800 гривень на одну особу, яка виплачуватиметься протягом 3 місяців по 3 600 гривень. Про це повідомили у "На пенсії".

Реєстрація на виплату проводитиметься у Київській області, у селі Петропавлівська Борщагівка, вулиця Борщагівська, 30а — у центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб "СЕЛИДОВЕ.UA".

Хто має право на виплату

Тримісячну допомогу зможуть отримати:

ВПО, які переїхали протягом останніх шести місяців;

Українці, які повернулися з-за кордону після вимушеної еміграції через війну;

Громадяни, які повернулися на постійне місце проживання всередині країни після тимчасового переміщення.

Їх дохід має бути не вище 5400 гривень на місяць на одного члена родини.

Крім того, є додаткові критерії уразливості, одному з яких має відповідати родина:

Неповна сім'я (один з батьків з дитиною/дітьми молодше 18 років або з літніми родичами від 55 років);

Домогосподарство, очолюване самотніми літніми людьми (від 55 років), або літніми людьми з дітьми до 18 років;

Сім'я, в якій є людина з інвалідністю або хронічним захворюванням.

Є ще одна важлива умова. Сім'я не повинна була отримувати фіндопомогу від УВКБ ООН або інших гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що значна кількість українців отримає до 3 тисяч гривень в кінці серпня.