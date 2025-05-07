Значительное количество украинцев получит до 3 тысяч в конце августа
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Украинцам до 24 августа начислят от 2 700 гривен до 24 августа
Ко Дню Независимости Украины 24 августа 2025 года некоторые граждане получат финансовую поддержку. Она будет выплачиваться ветеранам и пострадавшим во время военных действий.
Местами финансовая поддержка до 24 августа текущего года будет составлять около 3 тысяч гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кто и в какой сумме получит соцвыплату к празднику
Единовременная помощь в размере от 2 700 до 3 100 гривен получат лица с инвалидностью, имеющие ее вследствие войны, а также те, кто в детском возрасте (до 14 лет) находился в концлагерях или гетто.
Сумма зависит от степени утраты трудоспособности:
- лица с I группой инвалидности рассчитывают на 3 100 гривен;
- II группой — 2 900 гривен;
- III группой — 2 700 гривен.
Лица могут получить статус ветерана и пострадавшего во время военных действий, если получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие:
- защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы;
- участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны;
- пребывания в государствах, где велись боевые действия;
- участия в акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича;
- выполнения работ, связанных с разминированием боеприпасов и прочее.
Такая выплата производится автоматически.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев получит выплату на карту до 25 мая.