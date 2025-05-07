Значительное количество украинцев получит до 3 тысяч в конце августа

Украинцам до 24 августа начислят от 2 700 гривен до 24 августа

Ко Дню Независимости Украины 24 августа 2025 года некоторые граждане получат финансовую поддержку. Она будет выплачиваться ветеранам и пострадавшим во время военных действий.

Местами финансовая поддержка до 24 августа текущего года будет составлять около 3 тысяч гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто и в какой сумме получит соцвыплату к празднику

Единовременная помощь в размере от 2 700 до 3 100 гривен получат лица с инвалидностью, имеющие ее вследствие войны, а также те, кто в детском возрасте (до 14 лет) находился в концлагерях или гетто.

Сумма зависит от степени утраты трудоспособности:

лица с I группой инвалидности рассчитывают на 3 100 гривен;

II группой — 2 900 гривен;

III группой — 2 700 гривен.

Лица могут получить статус ветерана и пострадавшего во время военных действий, если получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие:

защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы;

участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны;

пребывания в государствах, где велись боевые действия;

участия в акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича;

выполнения работ, связанных с разминированием боеприпасов и прочее.

Такая выплата производится автоматически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев получит выплату на карту до 25 мая.