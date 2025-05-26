Неудобный лимит на переводы на карту можно обойти: есть легкий способ

Как легально переводить более 100 тысяч гривен

Украинцы могут легально увеличить неудобный месячный предел на банковские переводы. Для этого необходимо открыть счета в нескольких денежных учреждениях сразу. Этот метод позволяет оперировать гораздо большими суммами без нарушения законодательства.

Каждый банк устанавливает собственный предел в 100 тысяч гривен в месяц, но учреждения не обмениваются информацией между собой. Таким образом можно законно обойти эти лимиты, пишет Mixfin.com.

Как работает система множественных счетов

Финансовые учреждения не отслеживают сделки клиентов в других банках. Если человек достиг месячного ограничения в одном банке, он может продолжить переводы через карту другого учреждения без помех.

Математика проста: две карты в разных банках дают возможность переводить 200 тысяч гривен ежемесячно, три карты – 300 тысяч и так далее. Открыть новый счет преимущественно можно даже онлайн через банковское приложение, не посещая отделения.

Какие ограничения будут действовать с июня 2025 года

С 1 июня будут действовать новые правила переводов. Клиенты с высоким риском смогут перечислять до 50 тысяч гривен в месяц, а лица со средним и низким риском – до 100 тысяч гривен. Ранее с 1 февраля лимиты колебались в пределах 50-150 тысяч гривен в зависимости от риск-профиля клиента. До этого с октября 2024 года действовало общее ограничение в 150 тысяч гривен для всех пользователей.

Государство ввело ограничения из-за невозможности надлежащего отслеживания назначения платежей. Организации часто указывали некорректную информацию или манипулировали данными во избежание налогообложения. Особенно это касалось операторов игорного бизнеса, которых власти стремились вывести из тени из-за обязательного лицензирования и уплаты налогов. Идея общих ограничений на переводы появилась еще в 2023 году, именно из-за этих проблем.

Ранее "Телеграф" также писал о 6 способах обойти лимит переводов с карты на карту. Есть ряд документов, которые могут помочь преодолеть лимиты на переводы.