Незручний ліміт на перекази на карту можна обійти: є легкий спосіб

Як легально переказувати більше 100 тисяч гривень

Українці можуть легально збільшити незручний місячний ліміт на банківські перекази. Для цього потрібно відкрити рахунки в кількох фінансових установах одночасно. Цей метод дозволяє оперувати значно більшими сумами без порушення законодавства.

Кожен банк встановлює власний ліміт у 100 тисяч гривень на місяць, але установи не обмінюються інформацією між собою. Таким чином можна законно обійти ці ліміти, пише Mixfin.com.

Як працює система множинних рахунків

Фінансові установи не відстежують операції клієнтів в інших банках. Якщо людина досягла місячного обмеження в одному банку, вона може продовжити перекази через картку іншої установи без жодних перешкод.

Математика проста: дві картки у різних банках дають можливість переказувати 200 тисяч гривень щомісяця, три картки – 300 тисяч і так далі. Відкрити новий рахунок переважно можна навіть онлайн через банківський додаток, не відвідуючи відділення.

Які обмеження діятимуть з червня 2025 року

З 1 червня діятимуть нові правила переказів. Клієнти з високим ризиком зможуть переказувати до 50 тисяч гривень на місяць, а особи із середнім та низьким ризиком – до 100 тисяч гривень. Раніше, з 1 лютого, ліміти коливались у межах 50-150 тисяч гривень залежно від ризик-профілю клієнта. До цього, з жовтня 2024 року, діяло загальне обмеження у 150 тисяч гривень для всіх користувачів.

Держава ввела обмеження через неможливість належного відстеження призначення платежів. Організації часто зазначали некоректну інформацію або маніпулювали даними для уникнення оподаткування. Особливо це стосувалося операторів грального бізнесу, яких влада прагнула вивести з тіні через обов'язкове ліцензування та сплату податків. Ідея загальних обмежень на перекази з'явилася ще у 2023 році, саме через ці проблеми.

Раніше "Телеграф" також писав про 6 способів обійти ліміт переказів з картки на картку. Є низка документів, які можуть допомогти подолати ліміти на перекази.