Ровенский топсудья имеет имущество в оккупации и состояние в Польше. Что еще интересно в его декларации

Судья из Ровно держит десятки тысяч евро в иностранных банках

Украинские судьи имеют одни из самых высоких официальных зарплат среди государственных служащих, но иногда их состояние вызывает немало вопросов. Глава Хозяйственного суда Ровенской области Вадим Торчинюк недавно подал декларацию, которая раскрывает интересные детали его финансового положения.

Оказывается, чиновник держит значительные суммы в иностранной валюте на счетах в польских банках, существенно превышающих его годовой доход. Кроме финансовых активов за границей, судья владеет многочисленными объектами недвижимости, включая имущество в аннексированном Крыму. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.

По информации из декларации, Вадим Торчинюк имеет на счетах в польских банках 71 015 евро и 24 686 долларов в BNP Paribas Bank Polska, а также 6 020 евро и 8 690 долларов в PKO Bank Polski. Кроме банковских средств, судья задекларировал наличные сбережения в размере 50 000 евро и 40 000 долларов.

При этом официальная заработная плата председателя суда за 2024 год составила почти полтора миллиона гривен, а именно — 1491471 гривну. Других доходов в декларации не указано.

В собственности Вадима Торчинюка есть немало недвижимости: две квартиры, дом отдыха в пгт Шацк, эллинг и нежилое помещение в селе Малый Маяк во временно оккупированном Крыму. Также он владеет многочисленными земельными участками в Волынской области общей площадью более 10 000 квадратных метров.

Кроме того, судья имеет в собственности автомобили Mercedes-Benz Citan 2014 года выпуска и BMW 730 2019 года. Также он пользуется автомобилем BMW i5 2023 года выпуска, официально зарегистрированным на другое лицо.

Среди ценного имущества в декларации указаны трое дорогих часов брендов Patek Philippe, Ulysse Nardin и Audemars Piguet.

Интересно также, что и сам судья Вадим Торчинюк, и его жена Алиса Соловьева имеют вид на жительство в Польше, а дети Джордж и Оливия имеют гражданство США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в декларации судьи КСУ нашли интересные факты. Автомобиля и недвижимости у судьи, судя по декларации, нет.