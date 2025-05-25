Жена замглавы ОГА скупает дома и получает миллионы в подарок: что интересного в декларации ее супруга

Сам чиновник, по данным декларации, живёт без собственной недвижимости

Заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Василий Иванчо за 2024 год получил более 900 тысяч гривен. В то же время его супруга заработала более 5 миллионов грн, приобрела дома и земельные участи, а также получила подарок в размере нескольких млн гривен.

Информация об этом была опубликована в ежегодной декларации за 2024 год, которую в апреле этого года подал Иванчо Василий. В ней указаны также доходы его супруги — Иванчо Виктории Ивановны.

Собственной недвижимости, согласно декларации, у заместителя главы ОГА нет. Зато у его жены три жилых дома — в Пузняковке и два в Мукачево. Последний был приобретен в 2024 году. Также в ее собственности есть офис в Мукачево.

Также у Виктории Иванчо есть десять земельных участков. Три из них она приобрела в прошлом году — в Мукачево, и два в селе Ивановцы Закарпатской области.

В графе транспортных средств указано, что супруги арендуют автомобиль BMW X5 2024 года. Василию Иванчо принадлежит авто Ford Transit 2008 года, которую он купил за 200 000 гривен в 2018 году. У его супруги есть BMW X6M 2021 года. Она приобрела ее в 2021 году за 5 600 729 гривен.

В декларации в графе корпоративных прав у супруги заместителя главы ОГА указаны ООО "Вилюкс 2020" и совместное украинское американское предприятие в форме ООО "Вида Сейлс-Мукачево" ЛТД.

В 2024 году Василий Иванчо заработал в ОГА 933 111 гривен. Его супруга получила заработную плату 120 000 гривен в "Вилюксе-2020", доход от занятия предпринимательской деятельностью принес ей 5 072 488 гривен. Также она получила подарок в виде 2,5 млн гривен.

Наличными Василий Иванчо хранит 50 000 евро и 1 100 000 грн. У его супруги наличными есть 500 000 гривен и 100 000 долларов. На банковских счетах в целом замглавы ОГА хранит 232 138 гривен и 2 евро. А его жена — 1 886 долларов, 423 евро и 900 105 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Голосеевского суда Кордюкова Жанна с зарплатой более 1 млн грн получила выплаты ВПО. Ее декларация за прошлый год вызывает большие вопросы.