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Жена замглавы ОГА скупает дома и получает миллионы в подарок: что интересного в декларации ее супруга

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Какие интересные детали есть в декларации Василия Иванчо Новость обновлена 25 мая 2025, 13:48
Какие интересные детали есть в декларации Василия Иванчо. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сам чиновник, по данным декларации, живёт без собственной недвижимости

Заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Василий Иванчо за 2024 год получил более 900 тысяч гривен. В то же время его супруга заработала более 5 миллионов грн, приобрела дома и земельные участи, а также получила подарок в размере нескольких млн гривен.

Информация об этом была опубликована в ежегодной декларации за 2024 год, которую в апреле этого года подал Иванчо Василий. В ней указаны также доходы его супруги — Иванчо Виктории Ивановны.

Собственной недвижимости, согласно декларации, у заместителя главы ОГА нет. Зато у его жены три жилых дома — в Пузняковке и два в Мукачево. Последний был приобретен в 2024 году. Также в ее собственности есть офис в Мукачево.

Также у Виктории Иванчо есть десять земельных участков. Три из них она приобрела в прошлом году — в Мукачево, и два в селе Ивановцы Закарпатской области.

В графе транспортных средств указано, что супруги арендуют автомобиль BMW X5 2024 года. Василию Иванчо принадлежит авто Ford Transit 2008 года, которую он купил за 200 000 гривен в 2018 году. У его супруги есть BMW X6M 2021 года. Она приобрела ее в 2021 году за 5 600 729 гривен.

В декларации в графе корпоративных прав у супруги заместителя главы ОГА указаны ООО "Вилюкс 2020" и совместное украинское американское предприятие в форме ООО "Вида Сейлс-Мукачево" ЛТД.

В 2024 году Василий Иванчо заработал в ОГА 933 111 гривен. Его супруга получила заработную плату 120 000 гривен в "Вилюксе-2020", доход от занятия предпринимательской деятельностью принес ей 5 072 488 гривен. Также она получила подарок в виде 2,5 млн гривен.

Наличными Василий Иванчо хранит 50 000 евро и 1 100 000 грн. У его супруги наличными есть 500 000 гривен и 100 000 долларов. На банковских счетах в целом замглавы ОГА хранит 232 138 гривен и 2 евро. А его жена — 1 886 долларов, 423 евро и 900 105 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Голосеевского суда Кордюкова Жанна с зарплатой более 1 млн грн получила выплаты ВПО. Ее декларация за прошлый год вызывает большие вопросы.

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#Зарплата #Декларация #Василий Иванчо