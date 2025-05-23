С зарплатой в 6 млн арендует Mercedes. Что интересного в декларации судьи Пойды и его супруги

В подарок получил почти 2 млн

Зарплатой в миллионы гривен в Украине может похвастаться не только глава поселкового совета, но и судья в Киеве. Ведь Пойда Сергей заработал за 2024 год более 6 млн грн, и это только зарплата. А общие доходы вместе с женой оценивается в десятки миллионов.

Об этом свидетельствует декларация Пойды. Отметим, что он занимает должность судьи в территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Киеве.

У судьи Пойды есть жена Ася и двое детей — сын и дочь. Большая часть имущества и заработка записаны именно на жену судьи. Так, в 2024 году Пойда получил следующие поступления: зарплата 6 179 879 грн, дополнительный доход — 3 141 957, подарок — 1 945 757 грн. Жена же не отстает в своих доходах: 2 841 870.

К слову, супруги получили от Рычко Яны по 1,7 млн в качестве дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, судья с женой имеют немалые сбережения. Так, на Сергея записано – 3 500 000 грн наличными, 372 904 грн на банковских счетах. Жена Ася имеет 318 749 сбережений на банковском счету и 6 055 грн наличными.

С недвижимостью у супругов тоже все неплохо, в их собственности есть гараж, земельный участок, три квартиры (две в Киеве), паркоместо и нежилые здания. Авто у супругов есть одно, а еще одно почему-то арендует. На жену записан VOLKSWAGEN GOLF, а вот судья Пойда арендует MERCEDES-BENZ GLC 300 4MATIC.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что декларация служащего МИД и помощника нардепа впечатляет, ведь он получил почти 7 млн "в подарок".