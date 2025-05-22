Снимают дополнительные деньги с пенсионеров? Украинцы заметили странную вещь в работе мобильного оператора

Компания уже объяснила ситуацию

Украинцы, пользующиеся услугами мобильного оператора "Киевстар", жалуются на несанкционированное взыскание средств со счета, несмотря на начисленный тариф. Людей возмущает и то, что эти взыскания касаются даже пенсионеров со льготными тарифами.

Об этом свидетельствуют комментарии под одним из постов "Киевстара" в Facebook. По словам пользователя, он подключил услугу "Добавь безлимит", по которой интернет должен стоить 5 грн в сутки.

"Внимание вопроса: Какого лысого черта вы уже 2 раза сняли по 20 грн/сутки за безлимит по моему тарифу? Цитирую: "Сейчас отсутствуют тарифные гигабайты, поэтому вы оплатили 20 грн за безлимитный интернет до конца суток"", — говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте мобильного оператора стоимость услуги "Добавь безлимит" составляет 150 грн в 4 недели, то есть примерно 5 грн в сутки. Однако в услуге указано, что она идет как дополнение к основному тарифу и ее можно использовать только раз в 2 месяца.

К тому же "Киевстар" предупреждает: "Подключить услугу могут все абоненты с тарифами подписки и тарифами линейки ВСЕ РАЗОМ, кроме тех, у кого в тарифе уже и так действует безлимитный интернет и тарифов SIM для устройств, SMART SIM".

Однако на взыскание дополнительных средств за 20 ГБ жалуются даже пенсионеры. Так, по словам одного из пользователей, у него оператор снял со счета 20 грн за интернет, которого он не заказывал. В этой ситуации "Киевстар" отметил, что вероятнее всего это произошло из-за того, что пользователь потратил весь отведенный тарифом интернет, поэтому оператор предоставил дополнительный за плату.

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