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Снимают дополнительные деньги с пенсионеров? Украинцы заметили странную вещь в работе мобильного оператора

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Почему "Киевстар" снимает деньги со счета за дополнительные услуги Новость обновлена 22 мая 2025, 09:02
Почему "Киевстар" снимает деньги со счета за дополнительные услуги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Компания уже объяснила ситуацию

Украинцы, пользующиеся услугами мобильного оператора "Киевстар", жалуются на несанкционированное взыскание средств со счета, несмотря на начисленный тариф. Людей возмущает и то, что эти взыскания касаются даже пенсионеров со льготными тарифами.

Об этом свидетельствуют комментарии под одним из постов "Киевстара" в Facebook. По словам пользователя, он подключил услугу "Добавь безлимит", по которой интернет должен стоить 5 грн в сутки.

"Внимание вопроса: Какого лысого черта вы уже 2 раза сняли по 20 грн/сутки за безлимит по моему тарифу? Цитирую: "Сейчас отсутствуют тарифные гигабайты, поэтому вы оплатили 20 грн за безлимитный интернет до конца суток"", — говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте мобильного оператора стоимость услуги "Добавь безлимит" составляет 150 грн в 4 недели, то есть примерно 5 грн в сутки. Однако в услуге указано, что она идет как дополнение к основному тарифу и ее можно использовать только раз в 2 месяца.

К тому же "Киевстар" предупреждает: "Подключить услугу могут все абоненты с тарифами подписки и тарифами линейки ВСЕ РАЗОМ, кроме тех, у кого в тарифе уже и так действует безлимитный интернет и тарифов SIM для устройств, SMART SIM".

Однако на взыскание дополнительных средств за 20 ГБ жалуются даже пенсионеры. Так, по словам одного из пользователей, у него оператор снял со счета 20 грн за интернет, которого он не заказывал. В этой ситуации "Киевстар" отметил, что вероятнее всего это произошло из-за того, что пользователь потратил весь отведенный тарифом интернет, поэтому оператор предоставил дополнительный за плату.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отличить операторов мобильной связи по номеру телефона.

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#Тариф #Киевстар #Оператор