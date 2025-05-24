Легендарный Иван Сирко в осаде Дюнкерка: историк рассказал, действительно ли это было

Именно из-за созвучности фамилии барона Сиро и атамана Сирко возник такой миф

Вопрос участия запорожцев в осаде Дюнкерка 1646 остается одной из наиболее интригующих страниц украинской военной истории. Особенно интересующих исследователей возможно участие в этой кампании легендарного кошевого атамана Ивана Сирко.

Об этом "Телеграфу" рассказал историк и журналист Сергей Махун. Он отметил, что, по некоторым источникам, 2 400 казаков якобы прибыли во Францию по морю через Гданск (Польша) и высадились в Кале (Франция), чтобы присоединиться к французскому войску в борьбе против Испании. Эту инициативу якобы поддержал сам Богдан Хмельницкий, который в 1644 встречался с французским послом графом де Брежи в Варшаве.

Однако участие самого Хмельницкого в боевых действиях под Дюнкерком остается сомнительным, как и версия о командовании Ивана Сирко этим казацким корпусом. Польский историк Збигнев Вуйцик категорически отрицает участие и Хмельницкого и Серка в этой кампании. По его утверждению, казаки, хоть и могли быть наемниками во Франции, но возглавлял их не Сирко, а французский генерал Клод де Летуф, барон де Сиро.

Барон де Сиро и кошевой атаман Сирко, коллаж "Телеграфа"

"С легкой руки писателя и просоветского эмигранта-афериста Илька Борщака барон Сиро стал Сирком…", — объяснил исследователь Махун.

Единственный более-менее известный труд, описывающий участие казаков во французских кампаниях — книга Пьера Шевалье "Война казаков против Польши" (1663), — не надежный источник, ведь не содержит документальных подтверждений и была опубликована значительно позже событий. Во французских архивах до сих пор не обнаружено ни одного прямого свидетельства о пребывании Сирко во Франции.

Итак, версия об участии Ивана Сирко в осаде Дюнкерка выглядит скорее как красивая легенда, чем исторический факт. Однако она продолжает восхищать воображение исследователей и читателей, оставляя простор для новых открытий.

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