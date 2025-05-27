Летит на 500 км, пробивает бункеры и разбрасывает бомбы на парашютах. Что известно о ракете Taurus
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Их можно запускать даже с грузовика
Украина может получить немецкие ракеты Taurus, а также Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, передаваемого ВСУ. Если Украина получит Taurus, это будет самое дальнобойное оружие Украины – более 500 километров.
"Телеграф" рассказывает, почему эта ракета способна серьезно помочь Украине защищаться от России. Основные преимущества дальнобойной управляемой крылатой ракеты Taurus – высокая точность, универсальность, массовость, большая дальность, универсальная и мощная разрушительная способность.
Основные характеристики Taurus
- вес – 1360 кг;
- длина – 5,1 м;
- диаметр – 1,08 м;
- дальность полета – 500 км;
- высота полета – 30–70 м;
- скорость полета – 0,6-0,95 скорости звука (соответствует 735-1163 км/ч).
Универсальность запуска
Большой плюс Taurus в том, что запускать эту ракету можно с самолета, корабля и даже грузовика. Ее создавали для запуска с самолетов, однако впоследствии разработали универсальный вариант – TAURUS CL. Его основа – транспортно-пусковой контейнер, который можно установить на корабле или наземном транспорте, даже грузовике. Это позволяет запустить ракету с них без потери в дальности и точности полета.
Три системы наведения
Ракета Taurus имеет три системы наведения. Они дополняют друг друга и обеспечивают высокую точность:
- GPS – наведение осуществляется с помощью спутника;
- инерционное – определение расположения ракеты осуществляется с помощью приборов, измеряющих ее скорость и направление движения;
- IBN – система, основанная на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте. Так "мозг" ракеты понимает, правильно ли она летит и производит корректировку полета.
На последнем участке полета подключается инфракрасная головка самонаведения ракеты, которая автономно наводится на цель. Такая дублированная система наведения защищает ракету от радиоподавления.
Taurus эффективен против техники и укреплений
В боеготовом состоянии Taurus весит 1360 кг. Вес боевой части составляет около 500 кг и может отличаться в зависимости от задачи. Базовый вариант БЖД Taurus — бетонобойный тандемный. Такая БЧ предназначена для пробития бетона в здании и взрыва уже внутри. Это наносит объекту максимальный ущерб.
Дополнительные варианты БЧ Taurus:
осколочные и кумулятивные суббоеприпасы – взрыв происходит в воздухе, живая сила врага поражается обломками, шрапнелью и снарядами для пробивания бронетехники;
самонаводящиеся боевые элементы — уникальные мини-бомбы весом 12 кг для поражения бронетехники. Спускаются на парашютах выискивая цель и бьют сверху;
микроволновая боевая часть – вызывает электромагнитный импульс, выводящий из строя всю электронику врага, его системы управления и связи.
Напомним, военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал "Телеграфу", переломят ли ракеты TAURUS ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что они были нужны ВСУ еще два года назад.