Летит на 500 км, пробивает бункеры и разбрасывает бомбы на парашютах. Что известно о ракете Taurus

Их можно запускать даже с грузовика

Украина может получить немецкие ракеты Taurus, а также Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, передаваемого ВСУ. Если Украина получит Taurus, это будет самое дальнобойное оружие Украины – более 500 километров.

"Телеграф" рассказывает, почему эта ракета способна серьезно помочь Украине защищаться от России. Основные преимущества дальнобойной управляемой крылатой ракеты Taurus – высокая точность, универсальность, массовость, большая дальность, универсальная и мощная разрушительная способность.

Основные характеристики Taurus

Графика: Суспільне

вес – 1360 кг;

длина – 5,1 м;

диаметр – 1,08 м;

дальность полета – 500 км;

высота полета – 30–70 м;

скорость полета – 0,6-0,95 скорости звука (соответствует 735-1163 км/ч).

Универсальность запуска

Большой плюс Taurus в том, что запускать эту ракету можно с самолета, корабля и даже грузовика. Ее создавали для запуска с самолетов, однако впоследствии разработали универсальный вариант – TAURUS CL. Его основа – транспортно-пусковой контейнер, который можно установить на корабле или наземном транспорте, даже грузовике. Это позволяет запустить ракету с них без потери в дальности и точности полета.

Три системы наведения

Ракета Taurus имеет три системы наведения. Они дополняют друг друга и обеспечивают высокую точность:

GPS – наведение осуществляется с помощью спутника;

– наведение осуществляется с помощью спутника; инерционное – определение расположения ракеты осуществляется с помощью приборов, измеряющих ее скорость и направление движения;

– определение расположения ракеты осуществляется с помощью приборов, измеряющих ее скорость и направление движения; IBN – система, основанная на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте. Так "мозг" ракеты понимает, правильно ли она летит и производит корректировку полета.

На последнем участке полета подключается инфракрасная головка самонаведения ракеты, которая автономно наводится на цель. Такая дублированная система наведения защищает ракету от радиоподавления.

Taurus эффективен против техники и укреплений

В боеготовом состоянии Taurus весит 1360 кг. Вес боевой части составляет около 500 кг и может отличаться в зависимости от задачи. Базовый вариант БЖД Taurus — бетонобойный тандемный. Такая БЧ предназначена для пробития бетона в здании и взрыва уже внутри. Это наносит объекту максимальный ущерб.

Дополнительные варианты БЧ Taurus:

осколочные и кумулятивные суббоеприпасы – взрыв происходит в воздухе, живая сила врага поражается обломками, шрапнелью и снарядами для пробивания бронетехники;

самонаводящиеся боевые элементы — уникальные мини-бомбы весом 12 кг для поражения бронетехники. Спускаются на парашютах выискивая цель и бьют сверху;

микроволновая боевая часть – вызывает электромагнитный импульс, выводящий из строя всю электронику врага, его системы управления и связи.

Напомним, военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал "Телеграфу", переломят ли ракеты TAURUS ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что они были нужны ВСУ еще два года назад.