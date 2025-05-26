Достанут до Кремля? Украине разрешили бить по всей территории РФ и дадут новые ракеты (карта, инфографика)

ВСУ могут получить немецкие ракеты Taurus с дальностью более 500 км.

Украине разрешили бить по территории России западным дальнобойным оружием. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна, а также Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, передаваемого ВСУ.

Об этом со ссылкой на Фридриха Мерца сообщает Clash Report. Теперь украинские военные смогут наносить удары по целям на всей территории России, включая Москву, которая окажется в зоне поражения.

Мерц сказал, что Германия больше не запрещает Украине использовать немецкое оружие для ударов по России. Такое же решение было принято Великобританией, Францией и США.

По информации Clash Report, Украина может получить немецкие ракеты Taurus, которые бьют дальше всего западного оружия. Канцлер подчеркнул, что Украине нужно именно такое дальнобойное оружие.

Германия может дать Украине от 100 до 150 ракет Taurus. Эти ракеты похожи на британские и французские Storm Shadow и SCALP-EG. Если Украина получит Taurus, это будет самое дальнобойное оружие ВСУ — более 500 километров.

Сейчас в Украине есть ракеты Storm Shadow, летящие на 250 километров, украинские "Нептун" — на 280 километров, и американские ATACMS — на 300 километров. Новый вариант "Нептуна" может поразить цель на расстоянии до 400 км.

Между тем, Зеленский собирается ехать в Германию в среду, 28 мая, пишет немецкое издание Spiegel. Мерц хочет поговорить с украинским президентом о возможных переговорах с Россией. Также он расскажет Зеленскому о новых санкциях ЕС против Москвы. В Берлине Владимир Зеленский встретится и с президентом Германии Штайнмайером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, переломят ли ракеты TAURUS ситуацию на фронте. Аналитик открыл украинцам неприятную правду.