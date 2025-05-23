Переломят ли ракеты TAURUS ситуацию на фронте? Аналитик открыл украинцам неприятную правду

ВСУ и российские оккупанты находятся в тупике

Германско-шведские авиационные крылатые ракет TAURUS класса "воздух — поверхность" большой дальности, предназначенные для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, нужны были ВСУ еще два года назад.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказал военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Он объяснил, почему предоставление их Украине сейчас не изменит ни стратегическую, ни оперативную ситуацию.

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— Эти ракеты не могут предоставить нам никаких новых возможностей, кроме тех, которые у нас и так уже есть. 100 ракет TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System), а больше они нам не могут дать, никак не могут сломать этот оперативный тупик, — открыл неприятную правду аналитик.

По его мнению, эти ракеты могут пригодиться, когда речь идет об ударах по определенным инфраструктурным объектам, незаконно построенным на украинской территории.

— Но с точки зрения перелома на фронте, TAURUS точно не могут стать каким-то геймченджером. Слишком поздно. Сейчас ситуация уже совершенно иная. Если бы нам дали их в 2023 году, в преддверии нашего контрнаступления, это был бы другой вариант развития события. Поэтому, если мы представим, что мы получили сейчас TAURUS, мы не ощутим больших изменений на фронте. К сожалению, — подытожил Михаил Самусь.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему наступление ВС РФ на 5-6 направлениях превратилось в уничтожение российских солдат.