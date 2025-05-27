"Наступают по одной схеме". Есть ли реальная угроза захвата Россией новых областных центров

Россия наступает уже около полутора лет по одной и той же схеме

Для наступления на крупные города недалеко от линии фронта, например Сумы или Харьков, россиянами нужно создать значительную группировку, собрать ее и атаковать по соответствующим направлениям, которые релевантны для такого наступления. Однако информации о том, что такая группировка создается, сейчас нет.

Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA. По его словами, если такой группировки нет, значит сейчас рассуждения об этом носят сугубо философский характер.

"Я скажу больше: Россия наступает с осени 2023 года, уже более полутора лет. Наступает примерно по одной и той же схеме. Да, иногда есть какие-то неожиданности. Например, небольшое наступление в Харьковской области было пусть и не неожиданностью, но выходом за обычные рамки. В обычных рамках они давят, ищут слабые места, пытаются потихоньку продвинуться и добиться обрушения фронта на каких-то участках и далее продвинуться больше. Пример – Очеретино, Курахово, Селидово и так далее", — пояснил Шарп.

Он добавил, что для наступления большими силами на областной центр врагу необходимо эти большие силы сосредоточить и действовать вопреки той логике, которую они используют последние полтора года.

"Так что пока мы не видим группировок, это философский разговор. А вот проблем и их реальных усилий на других участках фронта и так хватает", — подытожил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным военного эксперта Нико Ланге, Россия готовит новое наступление. При этом помимо "традиционных" целей, они также замахнулись еще на три украинские области.