Западные СМИ пугают бомбардировками Украины. К чему здесь наступление Путина и есть ли выход

На западе прогнозируют мрачные перспективы для украинской ПВО

Россия серьезно усилила бомбардировки Украины. Налеты дронов и ракетные атаки становятся все жестче и массирование, а в западных СМИ появляются панические настроения по этому поводу. The Economist прогнозирует "мрачные перспективы" для защиты украинского неба. У Киева, дескать, все меньше шансов на отражение атак по целому ряду причин, в то время как Россия якобы только усиливает свои позиции на этом направлении. Во главе проблемы, по мнению журналистов, стоит российская баллистика, дефицит ракет, которые могут её отражать, и "шахедные" угрозы. Все на фоне новой политики США по отношению к Украине и туманных перспективах помощи с боеприпасами для самой сильной системы ПВО на вооружении Киева — Patriot.

"Телеграф" разбился в том, какая сейчас ситуация с защитой украинского неба, а также какие могут быть выходы из неё.

О чем пишет The Economist

Вижимка

Журналисты пишут об усилении воздушных атак России в последнее время. При этом в атаках заметно изменение в используемом россиянами оборудовании.

Одной из самых главных проблем The Economist называет баллистику:

её трудно сбивать из-за скорости;

ракет, которые могут это делать, мало.

В материале указывается, что только сокращающийся запас ракет Patriot PAC-3 дает реальный шанс на перехват росийсских баллистических ракет.

Насколько серьезна проблема с дефицитом боеприпасов

Журналисты отмечают, что Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и их PAC-3, увеличивает выпуск до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем якобы прогнозируемое производство баллистических ракет Россией. Дескать, Москва собралась делать по 750 баллистических ракет в год.

Более того, источник в правительстве Украины оценивает, что у Кремля есть запас в 500 ракет. При этом, как указывается в материале, обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуется две ракеты-перехватчика PAC-3.

Таким образом, британское издание подвоит читателя к тому, что США производят ракет в разы меньше, чем нужно Украине.

Проблема еще и в том, пишет The Economist, что Украина из приоритета для администрации президента США при Байдене, стала "одним из немногих потенциальных клиентов, конкурирующих за ограниченное производство" при Трампе.

"Даже самой дружественной Украине администрации (а эта не является) будет трудно угнаться за сохраняющейся российской угрозой. Украина запросила право производить собственную версию PAC-3 по лицензии, но знает, что это маловероятно. Производство должно начаться в Германии, но только в конце 2026 года", — добавляет издание.

Еще одной проблемой, по мнению авторов, являются российские "шахеды":

их становится больше (СМИ пишет со ссылкой на украинскую разведку, что Россия планирует увеличить производство дронов до 500 в день , что предполагает, что атаки роями по 1000 штук якобы могут стать реальностью);

, что предполагает, что якобы могут стать реальностью); новые тактики и версии "шахедов" (утверждается, что новейшие модели неуязвимы для РЭБ потому, что они больше не полагаются на GPS. Управляются искусственным интеллектом и используют украинские сети интернета).

Как пишет издание, недавно в одном из "шахедов" якобы нашли записку, предположительно, оставленную сочувствующим российским инженером, в которой он намекал на новый алгоритм управления. В заметке говорилось, что дроны контролируются ботами на платформе социальных сетей Telegram, которые отправляют данные о полете и видео в режиме реального времени операторам-людям.

"Если текущие переговоры о прекращении огня провалятся, что кажется весьма вероятным, подразделениям ПВО придется нормировать свои перехватчики. Больше российских ракет и беспилотников пройдут, чтобы нанести удары по городам, поселкам и критически важным отраслям промышленности", — резюмируют в СМИ.

Важно понимать контекст

Путин пошел в наступление. Летняя операция россиян, по данным ВСУ, уже началась. Однако "наступление" в данном случае имеет куда более широкое значение, чем движения на фронте. Панические статьи в прессе, затягивание переговоров и усиление бомбардировок, кажется, дают повод предположить, что они являются очевидной частью нового рывка кремлевского лидера.

Еще в начале мая информпространство стали наводнять ошеломляющие статьи от американских источников, например, о "наступлении на Киев" и "Путин готовит удар, чтобы захватить все, что сможет".

Военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в разговоре с "Телеграфом" объяснял, что западная пресса в данном контексте – это не источник информации, особенно это касается американский изданий.

"Американская пресса, особенно с приходом Трампа к власти, это более манипулятивный инструмент. То, что называется "инсайдами" — это просто выдумки или вбросы россиян", — считает он.

Более подробно, к слову, о новом наступлении россиян можно прочитать в материале под названием "Путин идет в последний штурм: возможно ли наступление на Киев и прорыв фронта под Покровском".

В свете этого особенно загадочной кажется история с "сочувствующим российским инженером", который раскрыл новую страшилку о новом чудо-управлении дронами с помощью Telegram.

Во-первых — это звучит странною

Во-вторых — ситуация наводит на версию Самуся о вбросах россиян во время нового наступления;

В-третьих — в западных СМИ во время войны с завидной регулярностью стали появляться подозрительные секретные документы России. Например, в 2024 году в руки американским журналистам каким-то образом якобы попали "сверхсеретные" файлы России, где, будто между строк читались ядерные угрозы НАТО от Путина.

К слову, на "слив" с запиской уже отреагировали и в Украине. Так, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Facebook высказал мнение, что The Economist попался на вброс.

"Очень жаль, что авторитетное издание пишет не верную информацию", — пишет он.

По данным Флеша:

1. Российские Шахеды не управляются в полете через Телеграм и не посылают никуда видео трансляции через украинские сети мобильной связи;

2. Шахеды не имеют внутри искусственного интеллекта;

3. Шахеды по-прежнему летают на основе сигналов спутниковой навигации, и РЭБ на них влияет;

4. Никакой записки из Алабуги от "друзей инженеров из России" никто никогда не находил;

Данный подозрительный инсайд бросает тень на весь панический материал The Economist. Однако фактом остается то, что россияне действительно усилили бомбардировки Украины.

Что происходит в небе

С началом 2025 года россияне действительно значительно усилили свои воздушные атаки. Это не отрицает то, что они могут являться вспомогательным давлением на Украину ввиду запугивания новым масштабным наступлением, но и не исключает тот факт, что для Киева это является проблемой.

Например, в ночь на 26 мая россияне устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в том числе выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС.

По данным ВСУ, в эту ночь россияне запустили по Украине 355 БПЛА и 9 крылатых ракет.

25 мая враг атаковал 298 БпЛА и 69 ракетами, включая баллистику.

The Economist пишет, что 25 мая количество дронов стало рекордным. Если это так, то уже 26 мая россияне значительно побили рекорд, выпустив 355 дронов. При этом важно отметить, что далеко не все из них являются ударными. Многие — это имитаторы для перегрузки ПВО.

Тем не менее — за 2 суток 653 дрона и почти 80 ракет. ПВО сбивает большинство целей. Баллистику 25 мая сбить не удалось. И, судя по всему, удаваться в будущем это может все сложнее. Дело в том. что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона недавно заявил, что Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М". По его словам, речь идет о применении радиолокационных ловушек. Из-за этого системы Patriot могут работать менее эффективно.

И хотя возможность производства Россией 750 баллистических в год, о чем пишет The Economist, пока не подтверждена, очевидно, что баллистика и дроны сейчас представляют серьезную опасность для Украины. Учитывая, что систем, способных справляться с баллистикой у ВСУ не так много. По предположительным данным, сейчас у Украины имеется 8 систем Patriot. Зеленский выражал готовность даже купить у США 10 Patriot, однако ответа от США пока не последовало. Более того, возникают вопросы в сроках поставок такого количества ПВО даже если продажу одобрят.

Еще в начале года, когда над Украиной нависла угроза навсегда потерять помощь от США, "Телеграф" анализировал обстановку с системами ПВО в ВСУ. В материале мы расписывали, какие средства есть в распоряжении Сил обороны и чем Украина может заменять американские системы.

Если коротко, то справляться с баллистикой может также франко-итальянская система SAMP/T.

Характеристики

Дальность поражения самолетов – 3-100 км,

Дальность поражения баллистических ракет – 3-35 км,

– 3-35 км, Высота поражения – 25 км,

Скорость полета ракеты – средняя 900-1000 м/с, максимальная 1400 м/с,

Длина ракеты – 4,9 м,

Стартовая масса ракеты – 510 кг,

Масса боевой части – 15-20 кг.

На начало весны, по данным из открытых источников, Киев располагал 2 комплексами SAMP/T (о подготовке к передаче второго ЗРК было сообщено осенью 2024)

И хотя на европейских партнеров Украина сейчас может надеяться больше, чем на США, однако возможности у Европы на данный момент куда скромнее, чем у Вашингтона. Более того, как пишет Le Monde, у Украины уже якобы не осталось ракет к SAMP/T. При этом данная информация распространяется от лица анонимного источника. То есть, ничем не подтверждена.

Что делать

Шахеды

Как пишет Сергей Бескрестнов, в реальности новые российские "шахеды" не такие навороченные, как о них пишут на западе.

Что на самом деле в них есть:

На "шахедах" установлен трекер, который посылает информацию о местонахождении "шахеда" и полётные данные (скорость, высота). Показатели пересылаются через телеграм-бот.

Для передачи используются сети мобильной связи и симкарты. Карты могут быть русские, украинские и других стран. Этих модемов и сим-карт в обломках мы находим сотни, если не тысячи уже.

Как с этим бороться

"Мы, понимая все это, НЕ ДАЕМ "шахедам" работать через наши сети мобильной связи. Еще раз, "шахеды" не управляются удаленно, у них нет такого функционала, они просто пытаются передавать свое местоположение", — объяснил он.

Баллистика

"Телеграф" попросил прокомментировать статью The Economist авиаэксперта и заместителя директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского.

О "сливах" и информационном влиянии

Эксперт напомнил, что Россия воюет не только оружием, но и информационными влияниями.

"Основной инструмент — это доктрина Герасимова", — отметил он.

Для справки: Доктрина Герасимова — внешнеполитическая программа, разработку которой за пределами России приписывают российскому военачальнику Валерию Герасимову/ Доктрина переосмысливает современное понятие межгосударственного конфликта и военные действия, и ставит их в один ряд с политическими, экономическими, информационными, гуманитарными и другими невоенными мероприятиями.

"Если мы говорим, например, о попытке россиян как-то повлиять психологическим давлением на Украину, то одним из инструментов является то, что, например, Россия отмечает, что может увеличить производство своих ракет или дронов. Россия даже использует для этого средства поражения. Они бьют в основном по мирному населению, чтобы привести к психологическому давлению.

Реальны ли цифры The Economist?

По мнению Храпчинского, 750 баллистических ракет за год для России это перебор.

"Но давайте не забывать, что есть еще Иран и КНДР. Более того в перспективе у россиян такие цели в любом случае есть. Но наша задача не считать эти ракеты", — отметил он.

А что делать?

Храпчинский считает, что главная задача Украины в этой ситуации — сделать невозможным увеличение колличества выпускаемых российских ракет.

"Или санкциями, или ударами по производствам (что сейчас и происходит)", — считает эксперт.

Также нужна активная дипломатия.

"Недостаток средств ПВО приводит к невозможности перехвата. Поэтому нужна активная дипломатия для получения новых средств и усиление возможностей по обеспечению этих систем. Мы часто говорим о ПВО, но забываем об средствах радиолокации, которые помогают выявлять цели. То есть, эшелонированная система с большим количеством средств радиолокации помогла бы нам существенно улучшить наши возможности", — объяснил он.

Что, если не Patriot ?

В материале the Economist говорилось о Patriot как о единствонной возможности для перехвата баллистики. Однако существуют варианты.

"Система SAMP/T предусматривает перехват баллистики. Даже IRIS тоже может это делать. Однако важно понимать, что ракеты этими системами перехватываются на последней стадии подлета во время захода на цель и это усложняет сам перехват. Поэтому мы говорим, что нам нужны более современные стратегические системы, которые могут перехватывать цели на самой большой точке. Это системы по типу THAAD и Arrow", — объяснил Храпчинский.

Для справки: THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности от компании Lockheed Martin Missiles and Space. Подробнее о комплексе можно прочитать, перейдя по ссылке.

Arrow Arrow 3 или "Стрела-3" — это внеатмосферная гиперзвуковая противоракета, совместно разработанная и производимая Израилем и Соединенными Штатами Америки. Проект создали компании Israel Aerospace Industries и Boeing.

Напомним, ранее мы писали о том, какие "условия мира" Россия может передать Украине.