Ситуация на фронте сильно контрастирует с дипломатическими усилиями Кремля, пытающегося выиграть время

Российские войска в Украине в 2025 году получили лишь незначительные территории, несмотря на постоянное сопротивление Вооруженных сил Украины. Эти факты опровергают заявления президента РФ Владимира Путина о якобы "превосходстве" его армии в войне, демонстрируя реальную сложность и затяжной характер войны.

Как сообщает "Bloomberg", данные с поля боя свидетельствуют, что, хотя у России есть большие человеческие ресурсы, она пока не достигла существенных военных целей. Темпы продвижения на востоке Украины упали вдвое с начала 2025 по сравнению с прошлым годом, по данным сервиса DeepState.

Ситуация на фронте по данным DeepState

В то же время, дипломатический процесс остается нестабильным: Путин настаивает на признании за Россией четырех регионов, которые Кремль контролирует лишь частично, а президент Владимир Зеленский отказывается от ультиматума.

Журналисты отметили, что будущее безопасности в Европе все больше зависит от событий на поле боя, ведь обе стороны оказались "в тупике". Ключевой остается поставка оружия и поддержка со стороны союзников, особенно США.

По информации издания, российские войска сейчас захватывают около 41 км² в неделю — почти в 3 раза меньше прошлогоднего.

С начала года Россия захватила менее 0,15% территории Украины. Даже в Донецкой области, где продолжаются самые жестокие бои, Москва не имеет полного контроля. По нынешним темпам, на полную оккупацию Донетчины, региона размером с Бельгию, может понадобиться несколько лет. "Экстраполируя это — чисто теоретическое упражнение — оккупация всей Украины заняла бы больше века", — говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги Эрик Чиарамелла считает, что планы Путина быстро захватить все 4 региона "совсем нереалистичны". Российская Федерация совершает лишь локальные прорывы, столкнувшись с крепкой украинской обороной.

"Телеграф" сообщал, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев недавно заявил, что Одесса является "исторически российским городом", основанным императрицей Екатериной II. Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз объяснил, существует ли серьезная угроза оккупации города.