Гибкий график, несложная занятость: в Виннице ищут студента для приятной работы

Оплата зависит от объема проделанной работы

Вы — студент и не имеете соответствующей специальности, но хотите новых навыков? Тогда эта вакансия именно для вас — в Виннице молодая команда по изготовлению свеч открыла вакансию упаковщика заказов.

Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Это отличная возможность для студентов или тех, кто ищет частичную занятость с гибким графиком.

Офис расположен в Ленинском районе (район Урожай).

Условия работы

В этой должности студенту предлагают следующее:

Тип занятости: частичная

График: 5/2 с 10:00 до 15:00 или с 13:00 до 18:00. Также доступен вариант 3/3

Оплата — по договоренности, в зависимости от объема проделанной работы

Работа в дружеском коллективе и комфортных условиях

Опыт не обязателен — всему научат на месте

Обязанности

На позиции упаковщика вы будете отвечать за аккуратную упаковку готовой продукции, в частности декоративных свечей, согласно внутренним стандартам. Также в основные задачи входит комплектация заказов перед отправкой. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. Кроме того, необходимо вести простую отчетность о выполненных задачах — учет количества упакованной продукции и отправленных заказов.

От кандидата ожидается внимательность, аккуратность, пунктуальность и желание работать в команде. Опыт работы не обязателен — всех новичков научат на месте. Приветствуется ответственное отношение к работе и аккуратность.

Эта вакансия идеально подходит для студентов, которые хотят заработать в свободное время без лишнего стресса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Виннице появилась вакансия вакуумного упаковщика мягких игрушек с частичной занятостью. Идеальный вариант для ответственных и внимательных студентов, стремящихся получить первый опыт работы.