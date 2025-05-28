Гибкий график, несложная занятость: в Виннице ищут студента для приятной работы
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Оплата зависит от объема проделанной работы
Вы — студент и не имеете соответствующей специальности, но хотите новых навыков? Тогда эта вакансия именно для вас — в Виннице молодая команда по изготовлению свеч открыла вакансию упаковщика заказов.
Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Это отличная возможность для студентов или тех, кто ищет частичную занятость с гибким графиком.
Офис расположен в Ленинском районе (район Урожай).
Условия работы
В этой должности студенту предлагают следующее:
- Тип занятости: частичная
- График: 5/2 с 10:00 до 15:00 или с 13:00 до 18:00. Также доступен вариант 3/3
- Оплата — по договоренности, в зависимости от объема проделанной работы
- Работа в дружеском коллективе и комфортных условиях
- Опыт не обязателен — всему научат на месте
Обязанности
На позиции упаковщика вы будете отвечать за аккуратную упаковку готовой продукции, в частности декоративных свечей, согласно внутренним стандартам. Также в основные задачи входит комплектация заказов перед отправкой. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. Кроме того, необходимо вести простую отчетность о выполненных задачах — учет количества упакованной продукции и отправленных заказов.
От кандидата ожидается внимательность, аккуратность, пунктуальность и желание работать в команде. Опыт работы не обязателен — всех новичков научат на месте. Приветствуется ответственное отношение к работе и аккуратность.
Эта вакансия идеально подходит для студентов, которые хотят заработать в свободное время без лишнего стресса.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Виннице появилась вакансия вакуумного упаковщика мягких игрушек с частичной занятостью. Идеальный вариант для ответственных и внимательных студентов, стремящихся получить первый опыт работы.